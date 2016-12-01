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01 декабря 14:39

Московские власти введут платную парковку с 26 декабря на 206 улицах

В пресс-службе Дептранса сообщили, что платные участки для стоянки автомобиля появятся в зонах повышенной загруженности парковочных мест, в частности, около торговых и бизнес-центров, станций метро и железной дороги, остановок наземного транспорта

Фото: Mos.ru

Департамент транспорта Москвы объявил о расширении зоны платной парковки с 26 декабря 2016 года на 206 улицах Москвы.

В пресс-службе Дептранса сообщили, что платные участки для стоянки автомобиля появятся в зонах повышенной загруженности парковочных мест, в частности, около торговых и бизнес-центров, станций метро и железной дороги, остановок наземного транспорта.

«На всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у местных жителей. В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения», - заявили московские чиновники агентству ТАСС.

В транспортном департаменте отметили, что список новых платных улиц составлялся «с учетом мнений депутатов, транспортных экспертов и жителей города».

Расширение зоны платной парковки произойдет около торговых и бизнес центров «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский».

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