Московские власти введут платную парковку с 26 декабря на 206 улицах
В пресс-службе Дептранса сообщили, что платные участки для стоянки автомобиля появятся в зонах повышенной загруженности парковочных мест, в частности, около торговых и бизнес-центров, станций метро и железной дороги, остановок наземного транспорта
Департамент транспорта Москвы объявил о расширении зоны платной парковки с 26 декабря 2016 года на 206 улицах Москвы.
В пресс-службе Дептранса сообщили, что платные участки для стоянки автомобиля появятся в зонах повышенной загруженности парковочных мест, в частности, около торговых и бизнес-центров, станций метро и железной дороги, остановок наземного транспорта.
«На всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у местных жителей. В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения», - заявили московские чиновники агентству ТАСС.
В транспортном департаменте отметили, что список новых платных улиц составлялся «с учетом мнений депутатов, транспортных экспертов и жителей города».
Расширение зоны платной парковки произойдет около торговых и бизнес центров «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский».