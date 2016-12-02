Россиянку осудили на 7 лет за SMS-сообщение о военной технике перед началом войны с Грузией
На скамье подсудимых женщина оказалась после того, как в августе 2008 года незадолго до начала военных действий в Южной Осетии отправила SMS-сообщение своему знакомому в Грузию о военной технике, которая направлялась в сторону Абхазии
Суд Краснодарского края приговорил к 7 годам колонии россиянку Оксану Севастиди за государственную измену. На скамье подсудимых она оказалась после того, как в августе 2008 года незадолго до начала военных действий в Южной Осетии отправила SMS-сообщение своему знакомому в Грузию о военной технике, которая направлялась в сторону Абхазии.
Приговор Оксане Севастиди был вынесен еще весной этого года, однако известно о нем стало только сейчас.
«Действительно, Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года. По непонятным для нас причинам ее адвокат после приговора пропустил срок для апелляционного обжалования. И сейчас мы намерены добиваться пересмотра приговора», - сообщил РАПСИ адвокат Иван Павлов.
По данным «Медузы», Севастиди арестовали в начале 2015 года. На возбуждение уголовного дела понадобилось столько времени потому, что сообщение перехватили с помощью системы технических средств для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и «все время шла запись SMS», а «массив информации разбирали».
Оксана Севастиди оказалась не единственной осужденной за госизмену в связи с отправкой SMS незадолго до войны с Грузии. В ноябре 2014 года по аналогичному уголовному делу была осуждена жительница Сочи Екатерина Харебава. Она также отправила SMS-сообщение своему приятелю, заметив передвижение российской военной техники в сторону Абхазии незадолго до начала войны в Грузии. Краснодарский краевой суд приговорил ее к шести годам заключения за шпионаж.
Екатерину Харебаву признали политзаключенной. В организации «Мемориал» отметили, что российская военная техника перед войной с Грузией перемещалась открыто, и ее видели многие граждане, следовательно, данная информация не может быть секретной.