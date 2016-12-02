Депутаты Госдумы пообещали валютным ипотечникам заняться решением их проблем
В Госдуме сформирована рабочая группа для решения проблем граждан с валютной ипотекой. О создании рабочей группы было объявлено на встрече с заемщиками, которая состоялась в Общественной палате
В Госдуме сформирована рабочая группа для решения проблем граждан с валютной ипотекой. О создании рабочей группы было объявлено на встрече с заемщиками, которая состоялась в Общественной палате.
В мероприятии участвовали валютные ипотечники из Москвы и Петербурга, а также депутат от «Единой России» Владимир Васильев.
«После сегодняшнего дня мы уже выстроили отношения, сформировали рабочую группу. Ваши коллеги будут участвовать в этом процессе. Дальше будем пошагово смотреть, что можно сделать, они будут перед вами отчитываться», - заявил Васильев, слова которого приводит ТАСС.
Единоросс заверил, что рабочая группа «постарается сделать все, что сможет». В ближайшее время депутаты планируют провести встречу с представителями банковского сообщества, которые пока неохотно идут навстречу заемщикам, требующим пересмотра договоров.
Депутаты Госдумытакже планируют вернуться к рассмотрению проекта закона по валютной ипотеке и обсудить исполнительное производство по выселению заемщиков из жилья.
Отметим, что во время работы Госдумы шестого созыва думская оппозиция вносила законопроект о реструктуризации валютной ипотеки, однако он не был поддержан правительством. В кабинете министров сочли, что обязывать банки заключать соглашение о реструктуризации противоречит Гражданскому кодексу.