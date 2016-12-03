Путин попросил упростить процедуру получения гражданства РФ не только для известных персон
Глава государства потребовал упростить процедуру получения российского гражданства от профильных ведомств. В первую очередь «разбюрократизировать» получение гражданства следует для выходцев из бывших республик СССР
Глава государства потребовал упростить процедуру получения российского гражданства от профильных ведомств. В первую очередь «разбюрократизировать» получение гражданства следует для выходцев из бывших республик СССР.
«Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, вот эти вопросы должны быть максимально разбюрокрачены», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит «Интерфакс».
Президент также поручил проработать вопрос послаблений для деятелей культуры и искусства.
В то же время, отметил президент, меры по устранению бюрократических барьеров не должны привести к снижению уровня безопасности.
Отметим, что упрощенная процедура получения российского гражданства сейчас доступна разве что известным иностранцам и по просьбе президента Владимира Путина. Таким образом российские паспорта получили актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, а также спортсмены Рой Джонс-младший и Джефф Монсон.