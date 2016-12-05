Госдума одобрила законопроект о новом виде наказания – запрете определенных действий
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который вводит новый вид меры пресечения. Речь идет о запрете определенных действий, например, запрет доступа в интернет или контактировать с конкретными лицами
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который вводит новый вид меры пресечения. Речь идет о запрете определенных действий, например, запрет доступа в интернет или контактировать с конкретными лицами.
Авторы законопроекта считают, что введение новой меры пресечения снизит расходы бюджета. Они приводят в пример статистику, согласно которой с 2010 по 2014 год доля решений об избрании домашнего ареста или назначения залога составила 2,43% и 0,42% соответственно от общего числа удовлетворенных ходатайств о мере пресечения. Новая мера поможет снизить число арестов, сообщает «Медиазона».
Документ предполагает, что обвиняемому или подследственному могут запретить в определенное время покидать место проживания, находиться в определенных местах, общаться с определенными людьми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и интернетом и «совершать иные действия, не связанные с изоляцией в жилище».
День в СИЗО будет приравниваться к трем дням запрета определенных действий. Если суд установит в этой мере и запрет на выход из жилого помещения в определенное время, то к двум дням.