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Общество
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ПДД
Иван Ананьев
РБК
05 декабря 01:16

Штрафы для опасных

«Черные ящики», электронные полисы ОСАГО, ПТС на флешке, штрафы за опасное вождение и другие нововведения, с которыми скоро придется столкнуться российским автомобилистам

Правительство рассматривает возможность обязательной установки в автомобили «черных ящиков» с 2020 г., чем несколько пугает общественность, однако на текущей повестке дня есть и более реальные изменения, которые вступят в силу после нового года.

Речь о системе ОСАГО, введении электронного документооборота, изменении правил перевозки детей, росте тарифов на услуги ГИБДД, новых льготах для инвалидов и ужесточении правил проведения техосмотра. Некоторые из нововведений появятся точно, другие пока еще рассматриваются правительством и могут быть приняты до конца нынешнего года.

Электронные полисы ОСАГО станут обязательными

С января все страховщики, работающие на рынке ОСАГО, будут обязаны ввести процедуру оформления электронных полисов. Сайты, на которых можно купить страховку, должны будут работать круглосуточно, а за неисполнение этого требования на страховщика наложат штраф в размере 300 тыс. рублей. Исключение составляют временные технические неполадки. Кроме того, с 1 января 2017 г. автовладельцы будут обязаны предоставить поврежденную машину на осмотр после ДТП.

Права можно будет получить в МФЦ

Согласно постановлению правительства, с февраля водительские удостоверения можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг, что должно снизить нагрузку на регистрационные отделения ГИБДД. В МФЦ можно будет обменять права по истечении срока действия, получить дубликат или внести в документ изменения. А первичный прием экзаменов по-прежнему будут осуществлять в ГИБДД. Также МФЦ получат функции оформления международных водительских удостоверений. Кроме того, МФЦ будет выдавать справки о наличии или отсутствии административного наказания за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. В правительстве не отказались и от идеи электронных водительских удостоверений, но ни одного законопроекта на эту тему пока не появилось.

ПТС станет электронным

В России, а также еще в пяти странах Евразийского экономического союза вступило в силу соглашение о введении электронных паспортов для автомобилей. Процесс перехода на электронный документооборот продлится два года, на протяжении которых ГИБДД продолжит параллельное оформление бумажных ПТС. Выдавать привычные документы покупателям автомобилей будет до 1 июля 2017 г., а владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года. Единым администратором системы утверждена компания «Электронный паспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростехнологии». Вся информация об автомобилях будет храниться на специальных серверах.

Появится штраф за опасное вождение

В следующем году в КоАП появится статья о наказании за опасное вождение. Предположительно, сумма штрафа составит 5000 рублей. Само понятие опасного вождения появилось в ПДД летом нынешнего года. Согласно пункту 2.7 ПДД таковым считаются опасные маневры, включая непредоставление преимущества, перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение. Отслеживать нарушения будут камеры в машинах ГИБДД и стационарные комплексы видеофиксации. Кроме того, в ГИБДД намерены принимать записи с частных видеорегистраторов.

ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательной

С января система оповещения о ДТП станет обязательной для всех новых автомобилей, которые получают новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Без системы можно будет продавать только машины с действующим ОТТС (максимальный срок действия сертификата – три года). При этом легковые автомобили должны иметь функцию автоматического оповещения о ДТП, а коммерческий транспорт – только кнопку связи с оператором аварийной службы. Введение системы вызвало небольшое подорожание автомобилей, а из-за необходимости проведения дорогостоящих испытаний и краш-тестов некоторые производители уже отказались от поставки в Россию редких моделей.

Изменятся правила перевозки детей

Правила использования детских кресел станут более жесткими – детское кресло останется обязательным и должно будет строго соответствовать весу и росту перевозимого ребенка. При этом детей до 7 лет можно будет перевозить только на заднем сидении. На переднее допускаются дети от 7 до 12 лет, но только в специальном автокресле. Использование любых других фиксирующих устройств, включая бустеры и накладки на ремни, запрещается. Штраф за несоблюдении правил перевозки детей – 3000 рублей. Кроме того, штрафом в 500 руб. будут наказывать за оставление в автомобиле ребенка, не достигшего 7-летнего возраста. Наконец, запрещено проводить групповые перевозки детей в автобусах старше 10 лет и не оснащенных тахографом, а также трекером ГЛОНАСС.

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