Управделами президента открывает онлайн-магазин товаров под «кремлевским» брендом
Раздел под названием «Интернет-магазин» появился на объединенном сайте учреждений питания Управделами президента, предприятий АПК и оптово-розничной торговли управделами президента. Пока этот раздел находится в разработке
Управление делами президента России планирует открыть онлайн-магазин товаров под брендами торгового дома «Кремлевский».
Раздел под названием «Интернет-магазин» появился на объединенном сайте учреждений питания, предприятий АПК и оптово-розничной торговли управделами президента. Пока этот раздел находится в разработке.
«Ведомости» сообщают, что на прошлой неделе раздел онлайн-магазина работал в тестовом режиме. Заказ сделать было нельзя, но был виден ассортимент продуктов.
Так, в ассортименте были представлены молочные продукты под брендом «Кремлевское качество»: сметана, молоко, сыры «Адыгейский» и др.
Приобрести «кремлевские» продукты смогут пользователи, у которых есть именной пропуск на охраняемую территорию учреждений питания, подведомственных УДП. Это государственные комбинаты питания («Кремлевский», № 2–5), которые будут работать как пункты выдачи интернет-заказов.
Остальные покупатели также смогут заказать товары и получить их вне охраняемой территории по договоренности.