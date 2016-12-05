Депутаты помогут должникам уехать
Порог задолженности в 10 000 рублей, при котором запрещается выезд за рубеж, предложено поднять «в разы»
Поправки об увеличении размера задолженности, при достижении которого должнику запрещается выезд из России, предполагается внести в правительственный законопроект, предусматривающий ускорение снятия запрета на выезд для погасивших долг, рассказали несколько собеседников в Госдуме. Законопроект о внесении соответствующих изменений в закон «Об исполнительном производстве» был подготовлен Минюстом и внесен в Госдуму в октябре. Профильный думский комитет по государственному строительству и законодательству собирается рассмотреть этот документ к первому чтению 8 декабря. Законопроект есть в повестке комитета, подтвердил его председатель Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 000 руб. и возобновляется вплоть до погашения долга. Поправками к законопроекту правительства депутаты предлагают увеличить этот порог в несколько раз. Сумма очень маленькая, очень много народу не выезжает, гражданам нужно сделать разгрузку, поясняет собеседник в «Единой России», уточняя, что «сумма может измениться в разы». К тому же информация о погашении долга плохо доходит до приставов, этот вопрос будет решать правительство, добавляет депутат. Согласно правительственному законопроекту, данные о погашении долга должны поступать в информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Правительство также предлагает разрешить принимать решение о снятии с должников ограничения на выезд не только судебным приставам, выносившим такое постановление, но и приставу-исполнителю структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В октябре, выступая на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что снятие запрета на выезд для расплатившихся должников должно занимать не больше суток.
По состоянию на 24 октября 2016 г., по информации руководителя ФССП Артура Парфенчикова, ограничение в праве на выезд за пределы России действовало для 1 млн должников, а всего с начала 2016 г., по данным ФССП, было вынесено около 1,6 млн постановлений об ограничении на выезд из России – в 1,5 раза больше, чем в 2015 г.
Необходимо налаживать синхронизацию баз данных, чтобы с мгновенной передачей информации эти ограничения могли снимать прямо на выезде, считает заместитель председателя комитета по госстроительству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). «Система ограничения выезда граждан – не мера наказания, а мера обеспечения выполнения судебного взыскания. Если человек оплатил долг, то нет смысла его не выпускать», – подчеркивает он.
Информация о долгах не доходит оперативно до граждан, отсутствует нормальное администрирование системы, нужна интеграция, например с сайтом госуслуг, полагает адвокат фирмы «Юст» Александр Боломатов: «Приставы теряют уведомления о смене работы, бывшее место работы перестает выплачивать алименты, а человек в результате попадает на 20 суток исправительных работ». Для большинства граждан 10 000 руб. – это не критическая сумма, они ее легко бы выплатили, ограничивать выезд из-за этого – дичь, эта мера даже не покрывает обеспечительные расходы на ее выполнение, уверен адвокат. Стоит поднять этот порог в разы, например до 100 000 руб. и сделать меру временной – на 5–7 лет, чтобы она носила воспитательный характер, предлагает Боломатов. Нужно добиваться того, чтобы должник был проинформирован и ему было удобно оплатить задолженность, настаивает он. А ограничение прав выезда – это костыль к нормальной системе взыскания долгов, резюмирует юрист.