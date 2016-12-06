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06 декабря 00:28

Подрядчик подал к фонду друга Путина иски на 51 млн рублей

Строительная компания «ВИР-23» подала многомиллионный иск к фонду «Талант и успех», председателем правления которого является виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин. Поводом для подачи иска стали проблемы с оплатой работ подрядчика

Фото: ejnew.com

Строительная компания «ВИР-23» подала многомиллионный иск к фонду «Талант и успех», председателем правления которого является виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин. Поводом для подачи иска стали проблемы с оплатой работ подрядчика при возведении медиацентра в олимпийском Сочи.

Общая сумма трех исков составила 51,5 млн рублей, сообщает The Republic.

«ВИР-23» работала с фондом «Талант и успех» два года. За этот период компания отремонтировала четырехзвездочный отель «Азимут» и еще несколько объектов.

В 2015 году фонду в собственность было передано здание медиацентра, построенного к Олимпиаде в Сочи. Когда «ВИР-23» приступила к ремонту медиацентра, фонд ввел новых подрядчиков. «В один прекрасный день мы увидели, что ремонт нашими материалами делает другая компания», - сообщила владелица «ВИР-23» Светлана Ваганова.

Ранее Ваганова подала жалобу в прокуратуру Сочи на действия фонда, однако, по ее словам, в ведомстве просто потеряли жалобу, после чего ей пришлось писать еще одно заявление.

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