Мода на суперполезную еду
Как стать умными, красивыми и здоровыми, правильно питаясь
Здоровое питание становится все более популярным. Место чипсов и шоколадок занимают фруктово-ореховые смеси, натуральные батончики с семечками, бобы какао, напитки на основе бодрящего чая и кокосовой воды. На многих продуктах надпись superfood – суперполезная еда. Суперфуды можно разделить на три категории: для здоровья (ягоды годжи и асаи, порошок спирулины, семена чиа), для красоты (кокос, алоэ вера, виноградные косточки) и для бодрости (чай, какао-бобы).
Ученые, однако, не спешат приписывать полезные свойства всем новинкам из Тибета, Австралии и Японии. С 2007 года в Евросоюзе действует рекомендация использовать обозначение superfood на упаковке продукта только при наличии исследований, доказывающих его полезные свойства. Если доказательства отсутствуют, в рекламе товара запрещено давать обещания о целительной силе экзотической пищи.
До этого волшебные свойства продуктам приписывали гораздо свободнее. Немецкое издание Deutsche Welle пишет, что 10 лет назад первым чудо-продуктом в Германии считалась клюква. Реклама обещала, что клюквенные соки, вытяжки и экстракты помогут навсегда забыть о цистите и других проблемах, связанных с мочевым пузырем. Как только дело дошло до серьезных исследований, оказалось, что клюква не может заменить лекарственные препараты – ее целебные свойства доказать так и не удалось. Несмотря на это, продажи клюквенных напитков не снижались несколько лет.
Если 20 лет назад суперфудом считался яблочный уксус, в начале 2000-х – клюква и черника, то сегодня волшебных продуктов насчитывается несколько десятков. По мнению немецких исследователей, популярность различных суперфудов циклична. Каждые несколько лет в магазинах появляются новые наименования. Требуется три-четыре года, чтобы продукт стал узнаваемым, затем наступает пик продаж по завышенной стоимости, потом цена вновь снижается.
Сейчас в супермаркетах настоящий бум семян чиа, которые богаты кислотами Омега-3. «Жирные кислоты славятся своими противовоспалительными свойствами. Но в какой степени регулярное употребление семян чиа влияет на течение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, еще предстоит выяснить ученым», – утверждает пресс-секретарь Германского общества питания Антье Галь в интервью берлинской газете Tagesspiegel. До появления результатов исследований нужно относиться скептически к обещаниям на упаковке.
Потребление этого суперфуда в Германии еще в 2014 году увеличилось за год в пять раз. Общая сумма от продаж семян ацтеков составила 4,5 млн евро. Германия по-прежнему занимает второе место в мире после США по годовой выручке от продажи биопродуктов, которая достигла 8 млрд евро.
«Продавцы так называемых суперфудов используют одинаковую стратегию выхода на рынок. Эти товары популярны только за счет своей эксклюзивности и экзотичности», – объясняет эксперт по питанию и представитель Центра защиты прав потребителей земли Северный Рейн – Вестфалия Ангела Клаузен. Самая популярная стратегия сегодня – написать на этикетке о наличии антиоксидантов, которые, как известно, способны бороться со свободными радикалами. Но увлекаться подобной едой не стоит – чрезмерное употребление может вызвать много негативных последствий.
Не стоит забывать, что экзотические продукты приехали из дальних стран, и неизвестно, в каких условиях они выращивались и хранились. Например, многочисленные исследования доказывают, что в чае из Китая содержится большое количество пестицидов и тяжелых металлов. А молодые ростки пшеницы под названием витграсс и ягоды годжи содержат пестициды.
В 2013 году Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции в Бонне опубликовал предупреждение о снижении лекарственных свойств антикоагулянтов при одновременном употреблении ягод годжи. Эти препараты против тромбоза не рекомендуется принимать совместно с употреблением суперфудов, так как даже три-четыре чашечки чая с ягодами могут привести к кровотечению.
К тому же диковинные фрукты и растения, выросшие на других континентах, могут вызвать аллергию. Эксперт Ангела Клаузен советует употреблять прежде всего не менее полезные привычные продукты и лишь во вторую очередь экзотические. Например, грецкий орех содержит не только жирные кислоты, но и мелатонин, который важен для работы мозга. Плоды шиповника и лимоны богаты витаминами, каротиноидами и антиоксидантами. Противовоспалительное свойство этих продуктов подтверждено десятилетиями.
Ягоды асаи из Бразилии, целебный эффект которых доказан лишь в тестовых исследованиях, можно с легкостью заменить черникой или смородиной, в которых содержание витамина С также высоко. Не менее диковинным ягодам годжи из Китая приписывают противораковое воздействие, которое было доказано в результате 20-летнего исследования. Однако опыт проводили не с соком и ягодами, а с отдельными полисахаридами.
Отличная альтернатива семенам чиа, польза которых научно не доказана, льняные семечки, стоимость которых в Германии в восемь раз ниже цены чиа. Исследования показали, что льняные семечки положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта, кроме того, возможно их противораковое воздействие.
Суперполезная (и супердорогая!) еда вошла в моду и в России. Пить обычный чай непрестижно. Другое дело – ягоды годжи или семена чиа. Вот настоящая пища XXI века для продвинутых людей. Куда они продвинутся с этой экзотикой – другой вопрос.