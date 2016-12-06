Россияне просят лишить Киркорова звания народного артиста из-за скандала с Маруани
В интернете появилась петиция с требованием лишить звания «Народного артиста России» певца Филиппа Киркорова. Поводом для обращения стал инцидент с задержанием Дидье Маруани
В интернете появилась петиция на имя президента Владимира Путина с просьбой лишить звания «Народного артиста России» певца Филиппа Киркорова. Поводом для обращения стал инцидент с задержанием в Москве французского музыканта Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова по заявлению Киркорова о вымогательстве.
Ранее Маруани обвинил Киркорова в незаконном использовании его музыки. Музыкант сослался на данные экспертов, которые сочли песню российского певца «Жестокая любовь» переработкой композиции французской группы Space. Спустя некоторое время стало известно, что стороны договорились о подписании мирового соглашения. Однако, когда Маруани и Трунов прибыли на встречу, их задержала полиция. Уже в отделении выяснилось, что Киркоров обвинил их в вымогательстве миллиона евро.
В ответ Дидье Маруани написал на Филиппа Киркорова заявление о ложном доносе.
Авторы петиции отмечают, что провокационный поступок г-на Киркорова в отношении французского музыканта «не соответствует званию народного артиста РФ и порочит Российскую Федерацию в глазах мирового музыкального сообщества».
На момент написания заметки данную петицию подписали более 2300 человек.