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06 декабря 12:55

Московская мэрия разыграет на электронных торгах 1200 квартир

Большинство лотов относится к первичному рынку недвижимости. Квартиры в новостройках расположены в ЦАО, САО, а также в Московской области, в частности в Подольске. Лотов вторичного рынка всего 50 единиц

Фото: smolnarod.ru

Власти Москвы выставили на торги 1200 квартир в столице и области. В рамках торгов купить недвижимость можно через Единую электронную торговую площадку столицы.

Большинство лотов относится к первичному рынку недвижимости. Квартиры в новостройках расположены в ЦАО, САО, а также в Московской области, в частности в Подольске. Лотов вторичного рынка всего 50 единиц, сообщили в Департаменте по конкурентной политике Москвы.

«Москва реализует жилые площади через открытые торги уже около двух лет. Тех, кто нашел приемлемый для себя вариант, форма покупки - через электронный аукцион - не смущает», - рассказал «Ленте.ру» глава департамента Геннадий Дегтев.

Итоговая цена жилья остается приемлемой, превышение может находиться в пределах 5% от рыночной стоимости. При этом «есть абсолютная гарантия того, что договор купли-продажи не будет оспорен и не обернется финансовыми потерями».

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