Московская мэрия разыграет на электронных торгах 1200 квартир
Большинство лотов относится к первичному рынку недвижимости. Квартиры в новостройках расположены в ЦАО, САО, а также в Московской области, в частности в Подольске. Лотов вторичного рынка всего 50 единиц
Власти Москвы выставили на торги 1200 квартир в столице и области. В рамках торгов купить недвижимость можно через Единую электронную торговую площадку столицы.
Большинство лотов относится к первичному рынку недвижимости. Квартиры в новостройках расположены в ЦАО, САО, а также в Московской области, в частности в Подольске. Лотов вторичного рынка всего 50 единиц, сообщили в Департаменте по конкурентной политике Москвы.
«Москва реализует жилые площади через открытые торги уже около двух лет. Тех, кто нашел приемлемый для себя вариант, форма покупки - через электронный аукцион - не смущает», - рассказал «Ленте.ру» глава департамента Геннадий Дегтев.
Итоговая цена жилья остается приемлемой, превышение может находиться в пределах 5% от рыночной стоимости. При этом «есть абсолютная гарантия того, что договор купли-продажи не будет оспорен и не обернется финансовыми потерями».