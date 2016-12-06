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06 декабря 16:31
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Проживем минимально

Я не экономист, настоящие акулы экономической науки могут меня засмеять, и я с удовольствием их послушаю, кстати, говоря. Потому что какие-то вещи в нашей жизни не имеют для меня понятного объяснения. С точки зрения экономической науки имеют, а с точки зрения обывателя, каковым я и являюсь, мне многое непонятно.

Наука – это теория, а обыватели обитают в реальном мире. Теория и практика не всегда совпадают, как мы знаем. И вот как, объясните мне, в нашей стране может официально снижаться прожиточный минимум? Говорят, что продукты подешевели на 2 процента. Ну, поскольку считали третий квартал, а это лето, то какие-нибудь помидоры действительно могли подешеветь, таковы сезонные особенности, но лето уже, кажется, кончилось, и сейчас эта статистика выглядит как насмешка. Если я правильно понимаю, назначение у прожиточного минимума нынче чисто символическое. Это похоже на нашу любимую среднюю температуру по больнице. На эти деньги почти нигде в России прожить нельзя, можно только выживать. И если считать прожиточный минимум суммой, при которой человек не сдохнет, то тогда, понятно, что имеется ввиду. По закону величина зарплат и пенсий не должна быть ниже этого прожиточного минимума, но это не мешает нам официально иметь минимальные размеры оплаты труда и минимальные пенсии существенно ниже прожиточного минимума. Официально! Есть закон, и есть официальное нарушение закона. Забавно, что прожиточный минимум устанавливают люди, которые такую сумму за вечер в ресторане прожрут и не заметят.

Вот они и определили, сколько сахара, хлеба, яиц и мяса мы должны съедать в месяц. По их представлениям, россиянин должен сидеть тихонько где-то в уголке в своей квартирушечке и отщипывать от краюшки хлеба по кусочку, периодически бросая на хлебушек щепотку соли и заедая это на обед картофелинкой. Никаких других потребностей и интересов у россиянина быть не должно. Но нам, например, надо платить за квартиру и коммунальные услуги. При теперешних тарифах эта сумма легко, не глядя, сожрет половину прожиточного минимума. Периодически нам приходится покупать одежду, обувь и вообще покупать что-то, кроме хлеба и кефира. Потому что человек – не жвачное животное в коровнике, заплатки на пальто и штанах рано или поздно расходятся.

Вот интересно, много ли одежды можно приобрести на 9889 рублей? Зайдите в любой московский магазин и посмотрите, ради интереса, что и сколько там стоит. По логике прожиточного минимума, у человека нет ни семьи, ни детей, ни родителей – никого, кому он должен помогать в этой жизни. Это какой-то абстрактный человек, весь смысл жизни которого состоит в том, чтобы минимально выжить с помощью минимального набора каких-то минимальных продуктов. Но в нашей стране есть немало конкретных людей, которым удается это сделать несмотря на все усилия депутатов, правительства и президента.

Источник - Эхо Москвы

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