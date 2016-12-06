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06 декабря 18:05

Россияне будут отдыхать в Новый год девять дней подряд

«В связи с празднованием Нового года выходные начинаются в субботу 31 декабря и продлятся до воскресенья, 8 января, включительно. Первый рабочий день в будущем году - понедельник, 9 января», - сообщил замглавы Роструда

Новогодние каникулы в 2017 году продлятся девять дней – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

«В связи с празднованием Нового года выходные начинаются в субботу 31 декабря и продлятся до воскресенья, 8 января, включительно. Первый рабочий день в будущем году - понедельник, 9 января», - сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец, слова которого приводит «Интерфакс».

Поскольку в этот раз празднование Нового года приходится на воскресенье, то по Трудовому кодексу (ТК) России россиянам будет предоставлен дополнительный выходной день в пятницу, 24 февраля.

Таким образом, в 2017 году россияне во время празднования Дня защитника Отечества будут отдыхать четыре дня подряд - с 23 февраля по 26 февраля включительно.

Рождество 7 января также приходится на субботу, и поэтому россиянам будет предоставлен дополнительный выходной день в понедельник 8 мая 2017 года. В связи с празднованием Дня Победы будет четыре выходных дня подряд - с 6 мая по 9 мая включительно.

Теги: Новый год
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