В республике Хакасия упал метеорит. Разрушений на земле нет
«Никаких нарушений жизнедеятельности населения в Сибири не зафиксировано, все объекты обеспечения жизнедеятельности в Хакасии и других субъектах Сибирского федерального округа работают в штатном режиме», - заявили в региональном управлении МЧС России
В республике Хакасия во вторник, 6 декабря, упал метеорит. В результате падения небесного тела наземные объекты повреждения не получили.
«Никаких нарушений жизнедеятельности населения в Сибири не зафиксировано, все объекты обеспечения жизнедеятельности в Хакасии и других субъектах Сибирского федерального округа работают в штатном режиме», - заявили в региональном управлении МЧС России.
По уточненным данным, метеорит упал в Бейском районе республики. Над территорией города Саяногорск был замечен летящий светящийся объект, после чего раздался взрыв.
«Объекты социального назначения, промышленные предприятия повреждений не получили. Саяно-Шушенская ГРЭС работает в штатном режиме», - сообщил представитель городской администрации в эфире телеканала «Первое городское».
По данным ученых, упавшее над Хакасией небесное тело в несколько раз меньше знаменитого метеорита, упавшего в Челябинске. В настоящее время ведутся поиски обломков.
«Было три вспышки, метеорит фрагментировался, выпадение его обломков возможно в нескольких районах, но пока никаких данных нет. Гул был слышан в районе Абакана, теперь надо собирать данные», - сообщил член Комитета по метеоритам РАН, профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.