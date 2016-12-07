Рязанские чиновники отредактировали биографию Циолковского ради сноса его дома
Рязанских чиновников заподозрили в редактировании статьи о знаменитом ученом Константине Циолковском в «Википедии» ради сноса дома, в котором он проживал. Речь идет об усадьбе Колемина, расположенной на Вознесенской улице Рязани
Рязанских чиновников заподозрили в редактировании статьи о знаменитом ученом Константине Циолковском в «Википедии» ради сноса дома, в котором он проживал.
Речь идет об усадьбе Колемина, расположенной на Вознесенской улице Рязани. Особняк находится в центре города. В 2011 году власти Рязани признали дом, где провел свое детство отец российской космонавтики, аварийным и расселили жильцов. Сейчас чиновники планирует разрешить снос особняка, против чего выступают местные краеведы и защитники старины.
По данным блогера Антона Носика, в конце ноября губернатор Рязанской области Олег Ковалев распорядился «провести глубокое исследование всех документов, касающихся биографии, научной деятельности и мест пребывания в Рязани К. Э. Циолковского».
Исследование поручили сотрудникам пресс-службы губернатора. 28 ноября анонимный пользователь с IP-адреса 109.94.179.182 залез в статью о Циолковском в русской «Википедии» и внес туда следующую правку: «Внесены уточнения о доме, в котором якобы проживал К. Э. Циолковский в Рязани (60-е гг. XIX века). Проживание не подтверждается документами».
«Понятно, что чиновникам, которые уже давно согласовали с бизнесменами планы на снос дома и застройку участка, это не понравилось. А что делать?! Решение придумалось быстрое и эффективное», - пишет блогер.
«То есть кто-то надоумил рязанских деловаров, что «Википедию» можно править и делать это можно даже анонимно. Забыли только рассказать, что от любой такой правки остается след в виде зафиксированного системой IP-адреса… Естественно, защитники дома тут же доискались до источника правки. Им оказался сервер adm1.ryazan.su, используемый чиновниками областной администрации. Очевидно, редактурой биографии Циолковского озаботились сотрудники губернаторской пресс-службы», - пишет Антон Носик в своем блоге.
В пресс-службе губернатора Рязанской области данную историю пока не прокомментировали.