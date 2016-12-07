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туризм
Александра Мерцалова
Коммерсантъ
07 декабря 01:38

Россияне вернулись на зарубежные пляжи

Самым востребованным направлением стала Испания

Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Направления, демонстрировавшие два года подряд отрицательную динамику на рынке организованного туризма, начали показывать положительные показатели. По итогам девяти месяцев 2016 года наиболее востребованной страной для россиян стала Испания, спрос на которую вырос на 3%. Некоторым направлениям, например Кипру и Вьетнаму, удалось увеличить свои показатели в сравнении с докризисным 2014 годом.

Самым популярным направлением организованного туризма для россиян по итогам девяти месяцев (январь—сентябрь) этого года стала Испания. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, рост турпотока по этому направлению составил 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее показатель этого года на 34% ниже уровня 2014 года.

По расчетам АТОР, второе по популярности зарубежное направление — Таиланд. Спрос на эту страну по итогам девяти месяцев вырос на 21,6%, до 704,7 тыс. человек. Кипр посетили 670,3 тыс. организованных туристов, это на 44,5% выше показателя девяти месяцев прошлого года. При этом Кипр стал единственным европейским направлением, спрос на которое заметно превысил уровень 2014 года — на 16,8%. Несмотря на падение российского турпотока на 83,5%, Турция заняла четвертое место по популярности: в эту страну съездили 545 тыс. россиян. На пятом месте, по версии АТОР, находится Болгария: направление выбрали 539,4 тыс. путешественников, что фактически соответствует уровню 2014 года (минус 0,82%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33,6%.

По итогам девяти месяцев в АТОР также заметили существенный рост интереса туристов к Черногории — 6,4% (307,7 тыс. путешественников), Вьетнаму— 25,6% (299 тыс., рост на 13% к уровню 2014 года), Хорватии — 5,4% (102,3 тыс.), Доминиканской Республике — 64% (74,2 тыс.), Индонезии — 16,2% (53,8 тыс.) и Мальдивам — 2,8% (31,8 тыс.).

По данным АТОР, о заметном восстановлении спроса пока можно говорить лишь на пляжных направлениях. Традиционные экскурсионные страны пока не демонстрируют позитивной динамики. Так, по итогам девяти месяцев текущего года, Германию посетили на 16% меньше россиян, чем в 2015-м, и на 40% — чем в 2014 году. Спрос на Чехию упал на 13,8% (минус 46,5% к уровню 2014 года), Финляндию — на 19,7% (55,3%), Польшу — на 4% (39%), Швейцарию — 14,2% (42%), Гонконг — 10% (37,4%), Камбоджу — 10% (59%).

Максимальный рост спроса в экскурсионном сегменте показала Южная Корея — 28%. Популярность Сербии увеличилась на 2,6%, Румынии и Японии — на 4%.

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