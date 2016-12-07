Человек в обезьянке
Чем человек отличается от животного, например от обезьяны? Наличием разума, сознания, речи, и так далее. Но основополагающим отличием, на мой взгляд, является способность человека создавать. Создавать что-то новое, отличное от того, что было создано до него. Во всяком случае, пытаться...
Животное же, целиком подчинено рефлексам и идет по пути наименьшего сопротивления, оно копирует поведение своих сородичей.
И однажды, вероятно, какая-то обезьяна придумала и создала первые орудия производства. Палку-копалку. Чтобы облегчить себе жизнь. И стала человеком...
Но многие и сейчас предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. Да что там многие, целые народы. Например, в нашей стране поговорка о велосипеде, в том смысле, что зачем его заново изобретать, очень популярна. Мы живем в стране заимствования и плагиата. Начиная от религии, которую позаимствовал для нас князь Владимир (Красное солнышко) и заканчивая атомной бомбой и автомобилем "Жигули". Ничего своего. Или очень мало. Даже язык (великий и могучий) по большей части позаимствован.
И поэтому для нас заимствование это норма. Зачем изобретать что-то, когда можно позаимствовать или попросту украсть. Будь то какая-то новая технология или, например, музыкальное произведение. Особенно, если эта технология или песня плохо лежит.
А кто-то, ну например Дидье Маруани, создал своё произведение самостоятельно. Пусть не бог весть какое, пусть "палку-копалку", но самостоятельно. И тем самым подтвердил, что он человек. Что он отличается от животных.
А потом он приехал к нам, по наивности рассчитывая на справедливость, а попал в "обезьянник". Вышел он оттуда только потому, что является звездой мировой величины.
Будь он обыкновенным, никому не известным человеком, вопрос о восстановлении справедливости даже не встал бы.
Разумеется, суд расставит все точки над «i», но пока для меня, все выглядит именно так, как описано выше.
У меня простое предложение. Давайте с завтрашнего дня (ну или хотя бы с понедельника) перестанем выламывать руки и тащить в околоток музыкантов с мировым именем, пугая этим весь мир и одновременно выставляя себя всем на смех, а вместо этого займемся созданием своих музыкальных произведений, своих технологий, своих машин, своих мыслей и идей.
Давайте же будем людьми.