Правительство ограничило импорт дефибрилляторов и силиконовых имплантов
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении почти в три раза списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках. Под запрет попали те импортные медизделия, у которых есть как минимум два отечественных аналога
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении почти в три раза списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках. Под запрет попали те импортные медизделия, у которых есть как минимум два отечественных аналога.
С февраля 2015 года в России действует список из 46 импортных медицинских изделий, на которые распространяются ограничения. Согласно постановлению правительства, если на аукцион подано хотя бы две заявки от российских, армянских, казахских или белорусских компаний, то иностранная продукция к участию в торгах не допускается, сообщает РБК.
Сейчас список расширен до 128 наименований. При этом данные ограничения не распространяются на импортные медизделия, продающиеся на коммерческом рынке.
В расширенный список попали расходные материалы: бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски; предметы для личного использования пациентов: глюкометры, костыли и ходунки; высокотехнологичное оборудование и протезы: дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты.
В правительстве считают, что данные ограничения будут способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.