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07 декабря 10:06

Роскачество проверило российское шампанское. Треть вина не соответствует стандартам

Эксперты Роскачества накануне Нового года провели масштабную проверку игристых и шампанских вин. В ходе исследования выяснилось, что почти треть реализуемых в России игристых вин не соответствует стандартам качества, как российским, так и международным

Эксперты Роскачества накануне Нового года провели масштабную проверку игристых и шампанских вин. В ходе исследования выяснилось, что почти треть реализуемых в России игристых вин не соответствует стандартам качества.

Проверку Роскачество проводило совместно с Росалкогольрегулированием.

Из 56 образцов полусладкого игристого вина стоимостью от 150 до 6121 рублей различные отклонения нашлись в 17. Производители нарушают нормы ГОСТа по органолептике, содержанию этилового спирта, а также искусственно добавляют углекислый газ, сообщает РБК.

Шампанское исследовали по 30 показателям качества и безопасности, включая наличие искусственной газации, дрожжей, массовую долю алкоголя, содержание лимонной кислоты и добавленных сахаров.

В исследовании участвовали вина из России (вина Крыма, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Дагестана), Абхазии, Грузии, Италии, Испании, Украины и Франции.

По данным экспертов, основная проблема – это ненатуральность алкогольных напитков. Вместо полусладкого вина потребитель в 30% случаев может купить просто сладкий газированный винный напиток.

Искусственное внесение углекислого газа не запрещено законодательством России, но жестко контролируется за рубежом. Такие вина не являются «нарушителями», но не рекомендуются Роскачеством для употребления.

По данным Роскачества, внесенный углекислый газ был выявлен в продукции под торговыми марками Brillante (изготовлено по заказу ООО «Золотая мануфактура»), «Крымское» (ООО «Крымский винный завод»), «Бальзам» (ООО «Бальзам»), «Винтрест-7» (ООО «Винтрест-7»), «РИСП» (филиал ОАО «МКШВ» — «Кавигрис»), «Винтаж» (ЗАО «ВИЛАШ»).

«Низкокачественным вином» (когда учитывается качество виноматериала – ред.) эксперты признали вино «Ореанда» (ООО «Крымский винный дом»), «Ставропольское» (ООО «Винзавод «Надежда»), «Государственная торговая марка» («вино игристое белое традиционного наименования «Советское Шампанское»; ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка»), «Цимлянское» (ОАО «Цимлянские вина»), Artemovsk Winery (ЧАО «Артемовск вайнери»), «Золотая балка» (ООО «Агрофирма «Золотая Балка»), «Ростовское золотое» (ООО «Ростовский комбинат шампанских вин»).

Все перечисленные в исследовании Роскачества марки относятся к дешевому сегменту.

Эксперты также выяснили, что, например, объем этилового спирта в образце «Крымское игристое» (ГУП Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод») был меньше заявленного, а в образце «Сандильяно Десерт Гранд Кюве» (ООО «Алианта Групп»), наоборот, на 2,5% завышено.

Производители вина «Мадам Помпадур» (ОАО «АПФ «Фанагория»), по данным Роскачества, превысили нормы ГОСТа по содержанию внесенного консерванта - диоксида серы (E-220). Избыток этого вещества в вине «чреват утренней головной болью».

Главный шампанист ОАО «АПФ «Фанагория» Александр Березов на это заявил, что сернистая кислота сопровождает весь процесс производства и вводится в том числе перед розливом для защиты вина от нарушения температурных условий.

Теги: Новый год
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