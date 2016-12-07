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07 декабря 17:06

Книги о Гарри Поттере предложили включить в школьную программу по литературе

В Министерство образования России поступило предложение включить в школьную программу по литературе книги о юном волшебнике Гарри Поттере. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров

В Министерство образования России поступило предложение включить в школьную программу по литературе книги о юном волшебнике Гарри Поттере. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Народный избранник считает, что включение в программу книг британской писательницы Джоан Роулинг повысят интерес подростков к чтению.

«Лучше предлагать подросткам книги, которые будут им интересны. Сейчас в 5-6 классе есть раздел «Фантастика» с изучением произведений Рэя Брэдбери и Александра Беляева. Но они писали 70-80 лет назад, наши дети уже далеки от прошлого», - отметил Петров, слова которого приводит «Радио Балтика».

В некоторых частных школах, например, на внеклассном чтении школьникам задают читать «Властелина колец» и «Хоббита» Джона Толкина, которые известны практически каждому ребенку и взрослым.

Книги Джоан Роулинг могут не меньше заинтересовать учеников и привить интерес к современной литературе, уверен депутат.

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