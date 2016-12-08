Аферисты высшей школы
В высшую школу России пришли и комфортно в ней обустроились аферисты. Ничего серьезного не создав ни в науке, ни в технике, занимаясь болтовней на тему «информационных технологий», бизнесмены-аферисты под видом реформ уничтожают налаженный учебный процесс, изгоняют опытных преподавателей, цинично обогащаются. Пустопорожней говорильней и научными трудами, добытыми «на чужом горбу», аферисты достигают высоких научных степеней и званий (член-корр, почетный гражданин и т. п.). Практикуют подделку официальных документов - подписей в Трудовом договоре. Спекулируют на контактах с иностранными учеными, только для вида, хороших доходов и зарубежных вояжей устраивая мнимые «международные лаборатории». Созданием фальшивого, балаганного «имиджа» ИТМО занимаются специальные подразделения с многочисленным персоналом.
«Миссия Университета ИТМО – генерация передовых знаний, внедрение инновационных разработок и подготовка элитных кадров, способных действовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опережающее развитие науки и технологий».
Элитных, опережающих, передовых… . Не меньше! Открыв первую страницу инернет-сайта «Университет ИТМО» от обилия высокопарных, трескучих фраз, превосходных степеней и мудреных «научных» терминов рябит в глазах. Перечисление выдающихся достижений ИТМО, результат творчества специального батальона имиджмейкеров - утомительно. Ни один ВУЗ Санкт-Петербурга-Ленинграда не украшал себя столь бесстыжей рекламой.
Из так называемой «Программы 5 в 100» - замечательного, в 160 страниц, произведения литературы кабинетчиков ИТМО:
«…..СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ФОТОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Реализация Стратегической инициативы 1 направлена на развитие основного конкурентного преимущества Университета ИТМО, характеризующегося уникальным сочетанием информационных и фотонных технологий и предусматривает:
- первостепенную значимость исследований и разработок и выстраивание на их основе образовательной и инновационной деятельности;
- концентрацию ресурсов на областях основных научных компетенций университета с целью достижения прорывных результатов мирового уровня и занятия лидирующих позиций в конкретных научно-технологических нишах;
- диверсификацию направлений научно-образовательной деятельности университета в новые для него области (медицину, биологию, урбанистику и дизайн);
- достижение показателей ведущих зарубежных университетов по объему научных исследований, количеству публикаций, цитируемости, числу зарубежных патентов и т.д.
Для комплексного развития научного блока и перехода к новой целевой модели в области научных исследований в Университете ИТМО разработан и реализуется план по созданию международных научных подразделений (лабораторий, институтов, центров) под совместным руководством российских и зарубежных ученых. Такой подход позволяет обеспечить рост объемов и повышение качества результатов интеллектуальной деятельности; повысить известность (англ. «visibility») Университета ИТМО в международном научном сообществе; обеспечить устойчивость создаваемой модели за счет развития научных коллективов Университета и привлечения новых команд ….».
Главные усилия нынешнего руководства ИТМО направлены на завоевание не просто всероссийской, а международной известности («visibility»). Но ведь известность всегда была следствием достижений, а не одной голосистой рекламы. Уже в названии «Программы 5 в 100» заметна ее авантюрная сущность: не создать что-либо значительное, а именно пробраться любыми путями в калашный ряд «элитных ВУЗов»: Оксфорда, Сорбонны, Кембриджа… .
Как же на деле происходит «подготовка элитных кадров, способных действовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опережающее развитие науки и технологий»?
В ЛИТМО (Ленинградском институте точной механики и оптики) когда-то выпускалась малотиражная газета «Кадры приборостроению». Это название довольно точно отображало задачи и сущность технического ВУЗа: институт, в основном, готовил специалистов для предприятий оптико-механической промышленности. В 90-е годы, когда приборостроение в России было практически уничтожено, новые руководители института переименовали ЛИТМО в ИТМО, где «ИТ» уже означало «Информационные Технологии», то есть именно «информационные технологии» стали приоритетными в бывшем ЛИТМО, поспешно возведенным в статус «университета». Во внешне безобидной подмене названия ВУЗа прямо отобразилась его новая идейная ориентация: от подготовки создателей практически полезной техники – к производству так называемой «интеллектуальной продукции». Если раньше результаты деятельности сотрудников и выпускников ИТМО выражались в создании полезных приборов и эффективных технологий реального производства, то отныне в речах ректора ИТМО фонтаном забили слова «инновации», «прогресс», «интенсификация», «диверсификация» и тому подобные. Между тем, практические оптика, механика, электроника, лазерная техника в ИТМО отступили на задний план и, ввиду отсутствия финансирования, пришли в полный упадок.
Сегодня бывший ЛИТМО превратился в производящего, в основном, «бумагу» («по-научному» - информацию) монстра со ста пятьюдесятью дублирующими друг друга кафедрами, лабораториями и «центрами», в котором проблемы «фотонных технологий», после авантюрного объединения ИТМО с другим питерским ВУЗом, причудливо сплелись с насущными проблемами технологии мясных продуктов и холодильной техники. Наиболее модными в ИТМО стали словечки «бизнес», «компьютерные технологии», «фотоника», «дизайн», «мультимедиа» и т.п. Высокий «рейтинг» ВУЗу обеспечили призовые места, занимаемые студенческими командами на международных Олимпиадах по программированию и так называемые «международные лаборатории» - существующие обычно лишь на бумаге небольшие группы, имеющие в своем составе хотя бы одного иностранца. Ведь слова «иностранные» и «международные» в России всегда вызывали почтительный трепет, чем до сих пор активно пользуются аферисты от науки.
Следствием идейной перестройки ЛИТМО стало то, что внешне привлекательные «информационные технологии» (заимствованный у производственников термин «технологии» используется здесь в качестве камуфляжа) открыли широкое поле деятельности разного рода «информ-технологам» а, по сути, - крупным аферистам, шарлатанам и краснобаям, спекулирующим на слове «информация». Ведь голосить, не мозоля рук, об инновациях и интенсификациях, «зарабатывая» ученой болтовней миллионные барыши, проще, чем создавать материальные ценности. Откровенная демагогия, фразерство и изощренное словотворчество («метаматериалы», «радио-оптика», «новые функциональные материалы», «наноструктуры», «инженерная фотоника», «биоинформатика», «оптоинформатика», «высшая школа дизайна» и т. п.) пришли на смену практической деятельности.
Предъявлять научно-технические достижения на фоне других ВУЗов страны с годами становилось все труднее, поэтому в ИТМО была провозглашена «стратегия» борьбы за так называемые показатели. Одним из главных показателей продуктивности научной работы объявлено число изданных сотрудниками ИТМО научных статей. Но как быть, если научная работа, ввиду отсутствия современной техники и надлежащего финансирования, не дает результатов? Решение было найдено. Ведь по понятиям аферистов-бизнесменов все, в том числе ученые степени, звания, награды, дипломы и уж подавно - научные статьи, можно купить! Как следствие гонки за показателями, в ИТМО расцвело явление «научного донорства». «Научный донор» - сотрудник другого научного коллектива либо сторонней организации, включающий (небескорыстно) в число соавторов своей публикации мнимых исполнителей.
…. Владик Бугров удачно вошел в команду ректора ИТМО В. Васильева. Закончив в 1996 году Электротехнический институт (бывший ЛЭТИ, ныне «университет») он достиг успехов, занимаясь «теоретическими исследованиями полупроводниковых структур на основе нитридов». Но главные способности Владика раскрылись в куда более доходной – административной деятельности, которая влекла его явно больше, чем наука и техника: Владик вошел в трио учредителей ныне обанкротившегося предприятия «Оптоган» (дочернее предприятие чубайсовского «Роснано»), несколько лет, как он указывает в своем резюме, «поработал в различных должностях», в том числе, «генеральным директором завода компании». Когда в «Оптоган» дела пошли совсем худо, бизнесмен Владик из членов совета директоров срочно «ушел в науку», то есть перекинулся в ИТМО, где за считанные 1-2 года, не имея малейшего опыта преподавательской деятельности, «дорос» до заведующего кафедрой и директора новоизобретенного «мегафакультета». Маневр переброски в ИТМО оказался успешным: Владик, в сущности, купив, команду специалистов из бедствующего питерского физтеха, стал выдавать более 30 научных трудов в год, чем хорошо пополнял заветные показатели научной продуктивности ИТМО. Научные статьи Владик «писал» в соавторстве с 5 - 10 сотрудниками физтеха, зачисленных в штат ИТМО совместителями. За услуги соавторства Владик благодарил действительных авторов из доставшейся ему «золотой жилы» - фондов «Проекта 5 в 100». В результате, месячный доход Владика исчислялся шести - семизначными цифрами, и налаженная система добычи немалых денег за мнимое руководство учебно-научной работой и формальное участие в многочисленных проектах приносила плоды.
О том, что на задачи высшей школы доценту В. Бугрову совершенно плевать, и что приход в систему высшего образования лишь средство добычи хороших «бабок», говорят примеры его административной работы.
Окрыленный свалившимися с небес правами и следуя обычной манере афериста ловить рыбу в мутной воде, Владик кинулся «реформировать» доставшееся ему подразделение ВУЗа. Число сотрудников скроенной им в результате погрома факультета кафедры «световых технологий» превысило 100 человек. В состав кафедры Владик включил, «по-совместительству» на должность простого инженера, секретаря ученого совета ИТМО, мадам М., профессора и доктора технических наук. Теперь мадам-профессор-доктор выполняет обязанности инженера, благодаря чему процедура оплаты ее тяжких трудов за участие в мнимых проектах сильно упрощается (доцент Владик метит в профессора).
Для приобретения «ставок» зачисляемым совместителям - донорам научных статей, а заодно и для избавления от неудобных, более опытных, чем Владик, преподавателей, необходимо было срочно избавиться от старой профессуры. Навыки управленческой деятельности Владика в обанкротившемся «Оптогане» пригодились в его роли заведующего кафедрой учебного ВУЗа. Безосновательное увольнение доцентом Владиком профессора с 25-летним опытом затеяно им в разгаре учебного процесса, при этом в шести учебных группах было сорвано чтение лекций, проведение практических работ и семинаров, зачеты, экзамены, руководство научными работами магистрантов и аспирантов. Но для аферистов культура и этика преподавателя не значат ничего, у них одна цель – обогащение. Отсутствие у Владика элементарной порядочности подтвердилось и в такой его выходке: разглядев в аспирантке профессора аккуратного исполнителя, Владик, через голову научного руководителя, принялся выдавать аспирантке свои частные поручения (работа на компьютере), за выполнение которых платил в размере, превышающем оклад профессора, и, конечно, аспирантскую стипендию. В результате, успешно начавшаяся (статьи, патент, призовые места на конкурсах научных работ и др.) научная работа аспирантки второго года обучения была начисто сорвана.
Стремясь поскорее избавиться от упомянутого научного руководителя, а также добыть лишнюю ставку, Владик Бугров не остановился перед прямым подлогом: собственноручно подделал подпись профессора в официальном документе (Трудовом договоре), где он расписался и за руководителя, и за исполнителя. Другое юридическое преступление Владика состояло в отказе права на труд - проведения переизбрания профессора на очередной пятилетний срок.
Затеянное в ИТМО «реформирование» высшей школы началось еще несколько лет назад введением (по рекомендациям иностранных консультантов) бестолковой и вредной балльно-рейтинговой системы («БАРС»), следствием чего стало резкое падение уровня образования выпускников ВУЗа. Сегодня пришелец из обанкротившегося «Оптогана» бизнесмен Владик Бугров вместе с ректором В. Васильевым успешно продолжают реформировать ВУЗ, занимаясь чехардой переименований и реорганизаций учебных подразделений. Процесс структурных преобразований и реформирования ИТМО продолжается, дорогая «рыба» хорошо ловится в мутной воде.
Рекламщики ИТМО изворачиваются и лгут буквально на каждом шагу.
Сравните лживое рекламное «Преподаватели Университета ИТМО – это профессионалы высокого уровня компетенции, эксперты своего дела, представители одного из ведущих высших учебных заведений страны. Вместе со сплоченной командой они создают уникальные инновационные разработки, претворяют в жизнь самые амбициозные планы и реализуют новые идеи и проекты. Именно преподаватели Университета ИТМО воспитывают молодых и талантливых специалистов, уже известных во всем мире своими достижениями. Вместе мы находим оригинальные и эффективные решения самых сложных задач и достигаем самых высоких целей, работая в коллективе, где каждый уважает и разделяет общие ценности, нормы и права» - с тем как студенты ИТМО беспокойно бродят по коридорам и спрашивают, кто же будет вести занятия? как быть с нашими оценками?
Или сравните лживое «В управлении Университетом ИТМО участвуют как преподаватели, так и студенты: все они имеют равное право голоса в решении большинства учебных и внеучебных вопросов» - с фактом скоротечного несправедливого увольнения профессора с 25-летним опытом (для этого действа оказались достаточны всего две закорючки-подписи: самого Владика Бугрова и недавно назначенного неопытного проректора ИТМО по кадрам; мнения студентов и преподавателей, эксперты и комиссии ученого совета не понадобились).
Видно, выполнять «миссию университета ИТМО» можно и без опытных преподавателей, так же как голосить об «инновациях» и о каком-то «новом бизнес-университете» доходнее, чем заниматься производством оптогановских светильников. Нью-реформаторами ИТМО «организовано» около 150 кафедр, отделов и всякого рода «центров». Бюрократический контингент спец-подразделений бывшего ленинградского ВУЗа разросся до совершенно невероятных размеров.
Балаганная рекламная деятельность аферистов ИТМО продолжается, она крайне необходима им для выживания. Но эти дельцы от науки и высшей школы зря надеются, ради бизнеса, «пристроить» ИТМО в верхний ряд мировых университетов. Оксфорд, Кембридж, Сорбонна не потерпят рядом с собой компанию аферистов, как бы она ни изворачивалась в сотворении фальшивой «visibility» месту своего пребывания.
А главный результат деятельности ВУЗовских аферистов-бизнесменов состоит уничтожении авторитета и чести преподавателя, а значит авторитета и чести высшей школы. Ведь молодежь - студенты и аспиранты - все видят и примечают. Если так легко безосновательно выкинуть на улицу профессора, сорвать читаемые им лекции, уничтожить успешно начатую научную работу аспиранта и магистранта, то о каком авторитете высшей школы вообще может идти речь?
Деградация российской высшей школы продолжается. Кто ее остановит?