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08 декабря 12:24

Депутаты предложили значительно ужесточить наказание за издевательства над животными

Жестокое обращение с животными будет попадать в раздел тяжких преступлений. Соответствующий законопроект депутат уже внес на рассмотрение Госдумы

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин предложил отнести жестокое обращение с животными в раздел тяжких преступлений. Соответствующий законопроект депутат уже внес на рассмотрение Госдумы.

По мнению Шеина, за зверства в отношении животных следует наказывать сроками до 7 лет.

«Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, или в целях демонстрации содеянного в сети интернет или иных средствах массовой информации, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если преступление совершенно группой лиц, то наказания увеличиваются и могут достигать 7 лет лишения свободы.

Ранее в Госдуму также был внесен законопроект об учреждении в России поста уполномоченного по защите прав животных. Документ подготовлен депутатами фракции ЛДПР.

«Правовая неопределенность порождает насилие, направленное на беззащитных животных. Большинство таких случаев остаются безнаказанными», - отметили авторы документа.

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