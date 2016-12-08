Депутаты предложили значительно ужесточить наказание за издевательства над животными
Жестокое обращение с животными будет попадать в раздел тяжких преступлений. Соответствующий законопроект депутат уже внес на рассмотрение Госдумы
Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин предложил отнести жестокое обращение с животными в раздел тяжких преступлений. Соответствующий законопроект депутат уже внес на рассмотрение Госдумы.
По мнению Шеина, за зверства в отношении животных следует наказывать сроками до 7 лет.
«Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, или в целях демонстрации содеянного в сети интернет или иных средствах массовой информации, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Если преступление совершенно группой лиц, то наказания увеличиваются и могут достигать 7 лет лишения свободы.
Ранее в Госдуму также был внесен законопроект об учреждении в России поста уполномоченного по защите прав животных. Документ подготовлен депутатами фракции ЛДПР.
«Правовая неопределенность порождает насилие, направленное на беззащитных животных. Большинство таких случаев остаются безнаказанными», - отметили авторы документа.