Высшая крутость или знай наших!
В молодости я, признаться, слыл тряпкой. Не было во мне такой вот крутости, решимости, только нажми – шел на попятный.
Переживал, конечно, из-за этого, но смирился. Тем более что в советском коллективе это как раз скорее приветствовалось. Ну как же: скромный, послушный, исполнительный…
И тут вдруг проснулось. Как? С чего? Почему? – трудно сказать, но теперь уж ни одна зараза такого про меня не скажет. А потому что чуют: наезжать рискованно, могу запросто и врезать.
Столько самомнения вдруг появилось, нахрапа, в общем, не узнать тихоню.
Или это потому, что вся держава наша с колен подыматься стала?
Или идеологию правильную наконец-то обретаем? При социализме-то зрелом – какая уж там идеология была?! – одно названьице громкое, только прикидывались все. А вот сегодня как раз и зарождается настоящая боевая идеология. Титула у нее вроде нет пока, но суть, словно мускулы через рубаху, легко угадывается: Знай наших!
Вот именно.
А коли есть такая сильная, можно даже сказать, брутальная государственная линия – так и характеры у людей тоже соответственно твердеют. Не в Швейцарии, чай, живем.
Ведь каждый день, считай, что-то такое воодушевляющее на крутость слышишь, видишь – и на международной арене, и в родных пенатах.
Вон как Запад снова по носу щелкаем!
Вон как у нас правители и олигархи круто живут! – Дивись, растяпа.
Я даже файлики такие собирать начал – с обнаженными торсами, личными владениями, капиталами… Для стимуляции духа. Чтобы активней действовать тоже в этом направлении, раз такая пошла программа.
И так во мне эта тяга к крутости окрепла, что даже подумывать стал: а чего это я у них вроде как в подмастерьях служу: пример с них беру, установки выполняю… На фига мне вообще такая крутизна по лицензии? Я и сам соображаю, что к чему.
Ну, в общем, зароптал, как типичный неблагодарный чмошник, вместо того чтобы спасибо своим поводырям сказать, что мужика крутого из тебя делают. Как же – оперился на склоне лет!
Они-то смелые, думаю, только выборочно, по свистку сверху. Знают ведь, на кого лихо наехать можно, а кому «Боже, Царя храни!» след пропеть.
Тоже мне крутость – в рамках общей линии! Да надо еще разобраться – крутость это или просто блеф на камеру?
Какие же они крутые, если то и дело врут, изворачиваются?
А ты вот попробуй, скажем, на каком-нибудь политшоу выпалить, что тебе нравится фрау Меркель – слабо будет? И пусть тогда какой-нибудь крупный патриот Норкин выталкивает тебя из студии...
Или, к примеру, отказаться, как советский бригадир, от каких-то там темных бонусов. Не надо мне, дескать, никаких ваших запредельных доходов, бесчисленных квартир – мне и моих 20 метров хватит! Только это уже будет не твоя прежняя милая скромность, а некие сверхнаглые амбиции.
Они – крутые, а я буду еще круче. Я вообще-то личность сам по себе – и без должностей, квартир, капиталов. Не им чета!
А у меня вообще другие мысли, интересы, ориентиры – мне никакой идеологии не требуется, и пример брать из нынешних не с кого, разве что со спартанцев и древних стоиков. И плевать я хотел на все эти их форматы, рейтинги, тренды…
Вот это, я понимаю, действительно круто. В сущности, те же «Знай наших!» Но только уже по высшему уровню.