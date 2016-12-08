Владимир Путин вручил государственную премию доктору Лизе
Президент России присудил государственную премию исполнительному директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Премию ей назначили «за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности»
Президент России Владимир Путин присудил государственную премию исполнительному директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Премию ей назначили «за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности».
Госпремия также присуждена гендиректору «Детского хосписа» Александру Ткаченко. В детском хосписе находятся дети, больные неизлечимыми и трудноизлечимыми наследственными заболеваниями, онкологией, СПИДом.
Госпремия в области правозащитной деятельности и благотворительности в этом году вручается впервые. Ее размер составляет 2,5 миллиона рублей. деятельности.
Фонд Доктора Лизы «Справедливая помощь» поддерживает бездомных, а также одиноких пенсионеров и инвалидов, не имеющих средств к существованию. С 2014 года организация занимается предоставлением лечения тяжелобольных и раненых детей Донбасса.
Доктор Лиза в беседе с РИА Новости сообщила, что в ближайшее время собирается в Сирию вместе с другими добровольцами/