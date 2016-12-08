Осталось ввести танки…
Томилинская гимназия №18 Люберецкого района Московской области и территория на подступах к образовательному учреждению стала 7 декабря 2016 года полем битвы за малую родину.
Улица Пионерская упирающаяся в школу была заблаговременно перекрыта для проезда автомобилей силами ДПС.
С одной стороны, власть, ведомая главой Люберецкого района Владимиром Ружицким, охраняемая ОМОНом, Росгвардией и внутренними войсками, с другой стороны не желающие «люберецкого рабства» жители городского поселения Томилино.
В актовый зал, где проходили публичные слушания уже к 19-00 завезли из соседних поселений бюджетников, которых предупредили: «Если вы не проголосуете так, как надо то будете уволены». В спортивный же зал запустили томилинцев, которые требовали проверить прописку у так называемых участников публичных слушаний и выдворить их из зала. Заместитель Томилинской администрации Геннадий Александрович Мушанов отбивался от наседавших граждан вооружившись мегафоном и утверждал, что физически невозможно проверить у присутствующих паспорта. «Если брать юридическую сторону, то проверять паспорта могут только сотрудники полиции…». Так полицейские стали обязательным участниками публичных слушаний в Томилино. Можно предположить, что на «публичке» могли комфортно расположиться террористы под носом у самого начальника Люберецкой полиции… Разумеется проверять паспорта никто не стал, во избежание удаления из зала «политических гастарбайтеров».
«Меня волнует техника безопасности» - сказал Мушанов, «А нас волнует справедливость» - ответили граждане.
Большинство Томилинцев в актовый зал так и не допустили в итого вообще заблокировав входную дверь в гимназию, оставив граждан выявлять мнение на морозе.
Полиция отбирала рукописные плакатики у женщин с надписью: «Мы против присоединения!».
«Те, кто будет срывать публичные слушания я прошу телевизионщиков снимать крупно и прокурору на стол завтра» - так начал свое выступление перед согражданами глава люберецкого района Владимир Ружицкий. Зал под выкрики «вечный глава» медленно заревел…
«Давайте вести себя и демократично и в правовом поле» - молвил Владимир Петрович в народ, оцепленный внутренними войсками в заблокированном для входа и выхода полицией помещении.
Во время выступления «вечного главы» вверенные ему силы полиции не пропускали вверенных ему избирателей в гимназию. Стоя на морозе люди скандировали: «Пропустить! Мы живем в правовом государстве! Пропустить! Возьмем силой!» В отчаянии пенсионеры залепили белыми листами входные стеклопакеты с надписями: «Мы против присоединения к Люберцам!», «Мы не хотим объединения», «Мы против Люберецкого рабства!».
Двухчасовое противостояние чиновников и народа завершилось тем, чем и должно было завершиться. Ничем. «Сокращаемые на треть» остались при своих новых-старых должностях, граждане ушли не солено хлебавши, силы правопорядка разъехались, задержав всего лишь двоих, самых отчаянных борцов за независимость.
Никакого голосования по вопросу «чудесного преобразования села в город» не последовало. Видимо мнение населения учли «на глазок», и как уже сегодня напишут частные и одновременно правительственные СМИ: «Большинство участников публичных слушаний высказались в поддержку объединения».
«Всенародный плебисцит» завершился кулуарным мероприятием – заседанием совета депутатов городского поселения Томилино. Сразу же. Чтобы вдруг не разбежались и не передумали. Впрочем, как рассказывают очевидцы, одному депутату все же удалось скрыться.
А чтобы рука в положении «за» у депутатского корпуса поднялась уверенно в одном из классов компактно разместились начальник полиции, ФСБ и люберецкий городской прокурор.
Ориентировочно в 22 часа независимость Томилинского поселения была предана и продана народными избранниками единогласно.
Мы 25 лет строили демократию, чтобы в течении трех часов похоронить ее в Томилино.
Видимо для торжества народовластия в Серпуховском районе, где все советы депутатов высказались против вхождения в городской округ, придется вводить Кантемировскую дивизию.
Ведь на танковой броне не то что в район, в рай можно въехать!