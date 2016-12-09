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09 декабря 00:18

Узбекская диаспора возмутилась рекламой ресторана Сергея Светлакова

Узбекская диаспора выразила недовольство по поводу рекламы нового ресторана, принадлежащего известному комику и актеру Сергею Светлакову. Ресторан под названием ESHAK откроется 12 декабря в Екатеринбурге ...

Фото: Znak.com

Узбекская диаспора выразила недовольство по поводу рекламы нового ресторана, принадлежащего известному комику и актеру Сергею Светлакову. Ресторан под названием ESHAK откроется 12 декабря в Екатеринбурге, откуда родом Светлаков.

Председатель организации «Общество дружбы Урал-Узбекистан» Абид Туратов заявил, что изображенный на рекламе Светлаков, облаченный в восточные одежды, возле казана с пловом, с осликом, выглядывающим у него из-за спины, создает негативный, оскорбительный образ узбекского народа.

Туратов обратился в аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области и Центр противодействия экстремизму. Также он планирует подать жалобу в прокуратуру, сообщает издание Znak.com.

«Хочу добиться того, чтобы эту оскорбительную рекламу убрали. Для чего? Чтобы не сеять вражду. Вдруг молодые представители нашего народа выпьют, увидят эту рекламу и разобьют в ресторане стекла, скажем? У нас в Ташкенте почему-то нет ресторанов русской кухни с названием «Свинья»», - заявил Туратов.

Директор по маркетингу и пиар Bulldozer Group, куда входит ESHAK, Ольга Глушкова на это заявила, что у них и в мыслях не было кого-то оскорбить, а сам Сергей Светлаков «очень расстроен этой историей».

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