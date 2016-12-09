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09 декабря 00:24

Кировский губернатор призвал прекратить дело против Навального о хищениях в «Кировлесе»

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, который сменил на этой должности арестованного Никиту Белых, призвал как можно скорее прекратить уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального по делу о хищениях в «Кировлесе»

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, который сменил на этой должности арестованного Никиту Белых, призвал как можно скорее прекратить уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального по делу о хищениях в «Кировлесе».

«У нас опять судят Навального, это мировое событие. Да сколько можно его судить? Да отпустите его уже, пусть делает что хочет. Навальный тоже человек, пусть живет спокойно. Хватит уже Кировскую область знать по «Кировлесу», скандалам, судам и прочему. Сколько можно? Что ж мы этим гордимся и столько про это пишем?» - заявил Васильев, слова которого приводит издание «7x7».

Напомним, в Ленинском суде Кирова повторно рассматривается дело о хищениях в «Кировлесе», фигурантами которого являются Алексей Навальный и Петр Офицеров.

Ранее Верховный суд в соответствии с вердиктом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отметил приговор по данному делу (Навальный получил 5 лет условно, а Офицеров – 4 года условно) и направил дело на новое рассмотрение.

При этом Ленинский суд Кирова отказался прекращать дело, не смотря на то, что ЕСПЧ признал, что в действиях Навального не было состава преступления.

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