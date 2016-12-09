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09 декабря 13:27

Силовики провели обыски в офисе «Почты России» в рамках дела о выплате премии гендиректору

Предположительно следственные действия имеют отношение к ряду злоупотреблений, в том числе к «необоснованным зарплатам гендиректора Дмитрия Страшнова и его заместителей»

Правоохранительные органы провели обыски в центральном офисе «Почты России». В рамках какого дела проводились следственные мероприятия, пока не сообщается.

Источник РИА Новости сообщил, что силовики изъяли часть документов, связанных с их расследованием. «Какие именно документы и по какому точно делу, пока неизвестно», - сообщил источник.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и от «Почты России» пока не поступало.

В свою очередь портал Legal.Report сообщает, что следственные действия имеют отношение к ряду злоупотреблений, в том числе к «необоснованным зарплатам гендиректора Дмитрия Страшнова и его заместителей». Обыски и выемка документов, в частности, проводилась в бухгалтерии.

Напомним, ранее Генпрокуратура заявила о незаконности выплаты Страшнову премии в размере 95 млн рублей. Ведомство направило следователям материалы для возбуждения в отношении гендиректора «Почты России» уголовное дела по статье о злоупотреблении полномочиями.

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