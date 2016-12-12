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12 декабря 00:12

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за нападение на полицейских

С такой инициативой, в частности, выступил депутат Владимир Гутенев после покушения на жизнь начальника полиции города Отрадный Самарской области

Фото: bfmsamara.ru

В Госдуме РФ предложили ужесточить наказание за нападение на сотрудников правоохранительных органов. С такой инициативой, в частности, выступил депутат Владимир Гутенев после покушения на жизнь начальника полиции города Отрадный Самарской области.

«Детальный разбор, строгий приговор и освещение данной ситуации в СМИ будут неплохой, но неисчерпывающей профилактикой», - заявил Гутенев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат от Самарской области не исключил, что нападение на полицейского было «демонстративным актом».

Нападение на Дмитрия Вашуркина и его супругу было совершено в ночь на 11 декабря в селе Смышляевка Волжского района Самарской области. Начальник полиции Отрадного вместе с женой вернулись домой, где их поджидали четверо мужчин в масках.

Полицейский госпитализирован с тяжелой травмой, а его супруга скончалась.

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