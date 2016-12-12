Самоварное золото
На днях я участвовал в мероприятии, которое проводила школа моего старшего сына, под названием "Папа, Мама и я спортивная семья". Сын учится в первом классе и ему было важно принять участие в этом соревновании.
И поскольку это было важно для него, это было важно и для нас с женой. Это серьезная мотивация и поэтому мы даже немножко готовились к старту. Как наверное и все остальные родители и дети, участвовашие вместе с нами. Но.. Нам и в голову не приходило употреблять допинг.
Это вредно, смертельно опасно, глупо и это не по правилам.
Никакие соревнования не предполагают допинг. Это все равно, что обещать живой концерт и петь под фанеру. Или играть в футбол руками. Это обыкновенный обман, жульничество, злоупотребление доверием. Посмотреть соревнования собираются тысячи зрителей на трибунах, миллионы перед телевизором.
Миллионы наивных, обманутых людей.
И почему именно в нашей стране "спортсменов"- мошенников оказалось такое нереальное количество ? Ну разумеется потому, что гениальная афера с употреблением запрещенных препаратов, подменой допинг-проб, с подмешиванием в мочу кофе и тому подобными инновациями была осуществлена с участием государства и чиновников. Они все придумали, сделали и , разумеется, провалились. Провалились полностью, со всеми возможными, вытекающими из этого провала последствиями. Последствиями для спортсменов, для зрителей и для всей страны. Но только не для себя. Никто из них даже выговор не получил. Во всяком случае ни о каких наказаниях для этих горе-организаторов ничего не слышно.
Результат логичный. Лишение незаслуженных наград, дисквалификации целых сборных, разговоры об исключении России из МОК.
Все их аргументы в свою защиту сводятся к тому, что мол все употребляют допинг и что это вы к нам привязались. Да, случаи употребления допинга были, есть и будут. Во всех странах и всегда. Но это единичные случаи. Но только у нас это государственная программа массового употребления запрещенных препаратов ради медалей, ради денег, ради карьеры и желания выслужиться перед начальством. Ради самоварного золота. По крайней мере именно так это все сейчас и выглядит. И если нашу страну в итоге исключат из МОК-правильно сделают. Жалко только людей, настоящих спортсменов, которые жертвуют всем, чтобы показать результат. И просто хотят честно победить.
Мы всей семьей сегодня участвовали в школьных соревнованиях "Папа, Мама и я, спортивная семья"
Мы просто хотели победить. И мы победили..