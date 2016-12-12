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коррупция
Александр Родин
12 декабря 00:51

Над пропастью во лжи

Как долго бывшие полицейские главка МВД России будут пользоваться услугами коллег из московской полиции, чтобы уходить от ответственности и не выполнять решения суда

Фото: Личный архив А. Вахонина

Громкие аресты в ГУЭБиПК МВД России, в Следственном комитете, дело полковника Захарченко, дело главы УСБ МВД по Питеру Юрия Тимченко – лишь единичные, показушные случаи условной борьбы с коррупцией, которые власти «выпускают в народ», чтобы удовлетворить общественный запрос на борьбу с этим бедствием. Однако система правоохранительных органов больна сверху донизу. И питательной средой для этой болезни является «среднее звено» полицейских начальников. Это те, кто, по просьбе «звезд», может направить 60(!) полицейских на задержание двух ни в чем не виновных людей (дело Киркорова-Маруани), те, кто может напрячь старые связи, чтобы «отмазать» члена своей семьи от уголовного дела, «утопив» при этом совершенно непричастного к делу человека. Этих людей объединяет одна черта: будучи загнаны в угол или охотясь за чужими деньгами, они не только сами нарушают Закон, но и заставляют своих коллег массово нарушать его. Те, кто обязаны его охранять, первые на него и плюют. Замечательная получается картина…

Так вот, чуть более месяца назад мы увидели информацию о продолжении «дела Антона Вахонина». Якобы тот объявлен в розыск за покушение на мошенничество. Конечно, Вахонин - не Сердюков со Скрынник или, там, Хорошавин. Не фигурант дела подмосковных прокуроров, наконец, чтобы о нем помнила широкая общественность. Порывшись в закромах, вспомнили то резонансное дело, за которое бывший сотрудник аппарата Комитета Госдумы по природопользованию получил в 2008 году срок. Сразу бросились в глаза многие несообразности в обвинении, о которых говорил адвокат Вахонина, Михаил Трепашкин. Концы с концами у засадивших экс-думца за решетку явно не сходились…

И мы решили разобраться. Сначала с делом 2007-2008 годов. А заодно поговорить о новом сюжете. Получалось, согласитесь, странно. Человек (не матерый рецидивист) отсидел срок, вышел и – по новой? Да еще с оглаской на всю страну? Так не бывает. Созвонились с адвокатом Трепашкиным, встретились. Но разговора о старом деле не получилось – рассказ о фигурантах так называемого мошенничества оказался куда как увлекательнее. И показательнее – в плане проказы, поразившей, по крайней мере, столичную полицию.

Фабула истории такова: Антон Вахонин дал взаймы денег, 47,5 млн рублей, своему давнему другу Александру Шеварову на бизнес-проект в Калужской области. Однако не учел, что пока был в вынужденной отлучке, его друг детства превратился в профессионального «кидалу». Деньги Александр Шеваров возвращать отказался, обвинив Вахонина в том, что он требует долг по… поддельной расписке. На этом тезисе и выстроено дело против Вахонина. Однако все экспертизы подтвердили, что расписка – подлинная. Возбуждавшиеся в связи с этим против Вахонина дела прекращались трижды(!). И тем не менее, именно г-н Вахонин выставляется преступником. Почему? Потому что на защиту сына встал его отец и, по совместительству, соучастник махинации, полковник МВД в отставке, бывший замначальника боевой подготовки Департамента кадров МВД РФ Анатолий Филиппович Шеваров. Который подключил свои связи не только в центральном и московском аппарате МВД, но и в прокуратуре и даже в ФСБ. Все это следовало из рассказа Михаила Трепашкина.

Конечно, очень хотелось встретиться с Антоном Вахониным и поговорить лично. Узнать, как и что было, из первых рук. Вахонин согласился на разговор при одном условии: не писать в интервью, где он сейчас находится (встреча проходила за пределами Центрального Федерального округа).

И мы поговорили.

Главная цель – «закрыть» Вахонина

- Г-н Вахонин, с того момента как появилась публикация в газете «Коммерсант», прошел уже месяц. Вы что-то сделали, чтобы внести ясность в это дело и донести свою правду хотя бы до госструктур?

- Конечно, на месте мы не сидели. За это время написали порядка 70-ти жалоб во всевозможные структуры правоохранительных органов, другие инстанции… В Государственную Думу депутатам, в Совет Федерации, членам Правительства, в Администрацию Президента. Направили несколько жалоб в Федеральную Службу безопасности, в Главное Следственное Управление и в Следственный Департамент управления МВД по Москве. Написали жалобу в Общественную палату, Уполномоченному по правам человека, Главному Федеральному инспектору по городу Москве. Обратились в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Москвы и Центрального административного округа, а также в другие инстанции.

- Список адресатов впечатляет. А о чем пишете?

- Если в целом, то о беспределе со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов. А если говорить без эмоций, то где-то жалуемся на незаконное продление дела, которое длится четвертый год. Где-то на незаконность принятия решений и другие противоправные действия.

- Но уголовное дело, как говорится, и ныне там?

- Да. При этом у меня на руках три документа о прекращении этого уголовного дела: от 14 августа и 22 октября 2014 года, и от 2 марта 2015 года. Его прекращали разные следователи, но все с одной формулировкой – отсутствие события преступления.

- А сейчас в отношении Вас есть какие-то меры ограничения? Подписка о невыезде, например…

- Такая мера была. Официально она звучит как «подписка о невыезде и надлежащем поведении». Но ее отменили еще в октябре 2013 года. Три года назад.

- Вернемся к Вашему делу, о котором сообщал «Коммерсант». Что стало основанием для его возбуждения?

- Скажу одно: за ним стоит Шеваров-старший (Анатолий Филиппович Шеваров - ред.). И люди, которых он мобилизовал по своим связям и знакомствам. Возбуждалось дело в УВД ЦАО Москвы, возбуждалось по совершенно надуманному поводу…

- Почему?

- Да потому что уже само ведомство, которое возбуждало дело, признало, что расписка, вокруг которой, собственно, и идет весь сыр-бор, подлинная. Это, как вы помните из беседы с моим адвокатом, признали все проведенные надлежащим образом экспертизы. То есть УВД ЦАО признает расписку подлинной - и при этом не закрывает дело.

- Левая рука не знает, что делает правая?

- Предположим, что так, и не будем думать о худшем. И здесь странностей хоть отбавляй. Следователь по фамилии Климентьев, который возбуждал дело 4 сентября 2013 года, через неделю после возбуждения уволился из органов. Ни я, ни мой адвокат его в глаза не видели. Меня никто не вызвал, не допрашивал, ни о чем не уведомил. О наличии этого дела мы узнали совершенно случайно в конце октября 2013 года, в процессе гражданского суда, где я как раз и отстаивал свою позицию по подлинности расписки.

- А другие фамилии «участников процесса», кроме Климентьева, известны?

- Конечно, известны. Я абсолютно уверен, что в этом Шеварову-старшему помогали его хорошие знакомые. У него было два друга, Кулигин и Акжигитов. Ряшат Агжигитов – начальник контрольно-методического управления Следственного департамента МВД РФ. По его указанию оно и было возбуждено. А указание он дал Кулигину, тогда начальнику следственного управления УВД по ЦАО. Все эти люди уже уволены из органов по нашим жалобам (Акжигитов также сыграл очень сомнительную роль в деле «Мастер-банка» и деле генерала Сугробова – ред.).

Я не просто так говорю об участии тех или иных людей в принятии и исполнении незаконных в отношении меня решений. У меня есть видео- и аудиозаписи. Я нанял детективное агентство, которое все это время записывало Шеварова, все его разговоры, все его действия. У меня есть доказательства того, что Шеваров пытался подкупить экспертов Минюста, но не смог, и о том, как он договорился с экспертом одного очень уважаемого силового ведомства, чтобы он написал нужные ему выводы. Есть записи разговоров между Шеваровым-старшим и Шеваровым-младшим, где они обсуждают эти моменты, обсуждают, какие деньги и  куда нужно занести. Как решают вопросы с другими экспертизами, обсуждают темы с возбуждением уголовного дела, которое они решали через Кулигина. В частности, на аудио записи есть разговор, где они указывают ему (Кулигину – ред.), что меня надо посадить. И что не важно, кто подписывал расписку. Что это не имеет значение. Главное - любым способом закрыть Вахонина.

Полицейская мафия по-московски

- Давайте расскажем читателям «Общей газеты» все по порядку…

- Хорошо. Итак, 4 сентября 2013 года следователь Климентьев возбуждает дело, а через неделю… увольняется. Мы его ни разу не видели. Мы попытались оспорить это решение в суде, но судья задал нам странный вопрос: а как это мы оспариваем факт возбуждения дела, если следователь уволился из правоохранительных органов. Ведь лица, ответственного за исполнение, нет, привлечь некого и нам отказывают. Когда у дела будет следователь, тогда и будем оценивать его действия, услышали мы.

- Что было дальше?

- Дело закрывать не собирались. Его передают другому следователю Марии Владимировне Рассказовой. Это следователь третьего отдела УВД ЦАО, которое вообще-то занимается экстремизмом. Не обычными уголовными делами, а экстремизмом. Мы, как бы помягче выразиться, немного удивились. И приготовились к любым неожиданностям...

- И они последовали?

- Увы. Наблюдая за Шеваровым-старшим, мы выяснили, что Рассказова не случайно берет это дело себе. У меня есть фотографии и аудиозаписи, личная переписка по электронной почте, которую вел Шеваров с этим следователем. Он отчего-то был ей настолько благодарен, что даже подарил белый мерседес.

- Уверены?

- У меня есть доказательства, и фото, и видео …

- То есть ее простимулировали?

- Не исключено. Уж слишком рьяно она берется за дело. Заявляет, что проведет экспертизу и меня посадит. Говорит так, как будто решение уже вынесено. Она год ведет это дело и – в итоге ноль. Потому что в своем заключении по расписке даже экспертиза УВД ЦАО говорит, что подпись принадлежит самому Анатолию Шеварову – именно он ставил автограф, когда мы приезжали к нему домой и привозили деньги. Кроме того, 25 июня 2014 года Мещанский суд выносит решение в мою пользу.

- Как реагирует на это Рассказова?

- Дело в том, что мы тогда обнародовали имеющиеся у нас документы о контактах всех участников схемы. Часть переписки Рассказовой с Кулигиным (которую мне передал сотрудник фирмы Александра Шеварова), Акжигитова с Шеваровым-старшим. В этой переписке есть информация о том, что проект уголовного дела писал сам Шеваров. Шеваров также расписывал все действия, которые необходимо было предпринять следователю. Например, Шеваров подготовил для Рассказовой проект постановления о следственных действиях, то есть практически составил пошаговую инструкцию. Все это есть в открытом доступе, в частности, на личной странице моего адвоката Михаила Ивановича Трепашкина.

- После такого позора обычно наступают отставки или уходы на больничный с которого не возвращаются…

- Поначалу нам так и казалось, что закон восторжествовал и неправда повержена.  Действительно, информация опубликована, есть решение экспертизы и решение суда в мою пользу. Аргументов у той  стороны никаких нет (да их никогда и не было) и Рассказовой ничего не остается, как прекратить дело. 14 августа 2014 года его закрывают за отсутствием события преступления. На документе стоит подпись следователя Рассказовой М.В., майора юстиции.

- Вы победили? Ура-ура? Или «что-то пошло не так»?

- Понимаете, если бы все было по закону, по Конституции, то – да. Но Шеваровы никаких денег отдавать не хотели. Тем более Шеваров-старший не желал признавать, что расписка подлинная и что именно его подпись стоит внизу. Он снова напрягает свои связи в МВД и, в итоге, спустя две недели после закрытия дело возобновляют второй(!) раз. И передают уже третьему по счету следователю.

- Да, Спрут явно не собирается сдаваться…

- Можно и так сказать. Дело передают следователю Олейнику. Три месяца он что-то там изучал, осмыслял и в итоге прекратил его с той же формулировкой – за отсутствием события преступления.

- А Вы пытались обжаловать эти действия?

- Я все это время писал заявления в соответствующие органы с требованием возбудить уголовное дело против Шеварова-старшего за дачу ложных показаний и введение в заблуждение следственных органов. Реакции никакой.  Вместо этого следует новая серия дурного детектива - мое уголовное дело открывается в третий раз! Видимо, были задействованы еще более высокие знакомства.

- Какой-то прям Анатолий Всемогущий… Так всех отстроить – это надо уметь.

- Анатолий Шеваров проработал в правоохранительных органах 25 лет. Заместитель начальника управления в Департаменте кадров МВД России. Понимаете уровень? Через него проходили назначения всех экспертов, всех следователей, всех прокуроров. Масса людей, занимающих ключевые посты. Кто-то, видимо, ему остался чем-то обязан.

- Но все равно в этой схеме должен быть кто-то еще, поважнее, кто прикрывал все «наверху»…

- Согласно имеющейся у нас переписки, Шеваров обращался за помощью к Савенкову, недавно еще руководителю Следственного департамента МВД России …

- Это не тот ли, которого …

- Да, Путин уволил Савенкова в конце ноября…

- За академическую внешность?

- Хорошая шутка. Но, думаю, научная деятельность это был только повод для принятия решения. Ведь только мы написали с десяток всевозможных жалоб на его действия. Думаю, что были и другие люди, недовольные делами Савенкова, граничащими с правовым беспределом.

- Но мы немного отвлеклись на других фигурантов. Итак, ваше дело открыли третий раз…

- … И следователем опять назначается Рассказова. Видимо, она второй раз должна была что-то расследовать…

- Наверное, вопрос поставили жестко: или возвращаешь машину или делаешь то, что надо?

- Видимо да, с «мерседесами» тяжело расстаются… Тем более женщины. Я не знаю, как там развивались события, это надо спрашивать Шеварова, забрал он обратно машину или нет, но в итоге Рассказова второй раз и, в общей сложности, в третий, ничего не нашла и - закрыла дело.

- Честно говоря, какая-то беспрецедентная история. Три раза открываю и три раза за отсутствием события закрывают. Прям случай для книги рекордов Гиннеса…

- Более того, у меня есть документ. Серьезный документ, в котором первый заместитель прокурора города Москвы Козлов пишет, что прекращение дела законно и обосновано. Этот документ появился в промежутке между вторым прекращением и третьим возобновлением. И это постановление Козлова до сих пор не отменено. Оно совершенно обосновано и, с позиции закона, должно быть незамедлительно исполнено. Но нет, Савенков говорит …

- Говорил …

- Ну да, все, кто прикасался к этому делу, или уволены или переведены на другие должности. Был такой начальник следствия, руководитель Рассказовой, Сергей Павлович Бельчиков. Он переведен на другую должность, в другое ведомство, вообще, не в следствие. Он архивариус теперь где-то на Житной. Да и саму Рассказову перевели на другую должность, а Акжигитов с Кулигиным уже вообще в органах не работают.

- Неужели больше никого не осталось из тех, кто помогал Шеваровым?

- Ну почему же. Есть еще люди, которые до сих пор с ним. Это Даньшин, заместитель Савенкова. Он отстаивает сейчас интересы Шеварова очень яро. Есть такой г-н Малей - начальник отдела Следственного департамента, г-н Чертин. Все они и работают на благо своего старого товарища.

- И достигли успехов?

- По крайней мере, возобновили уголовное дело уже четвертый(!) раз с новым следователем по фамилии Чугунков. Беспрецедентный случай, как вы понимаете.

- Да уж, тут ничего не скажешь. Но неужели такая настойчивость Шеварова объясняется только личными моментами?

-  Конечно, нет. У него одна цель и он к ней идет любыми путями и средствами. Ему нужен оригинал расписки и ему нужен повод отменить приговор Мещанского районного суда г. Москвы. По имеющейся у нас электронной переписке мы установили, что они 22 раза пытались ее изъять у судьи Мещанского суда, привлекая всевозможные следственные органы. Практически весь Следственный департамент МВД России по Москве участвовал в этой операции. Спасибо судье. Он выдержал этот натиск и не позволил важнейшему документу перейти в их руки. Более того, в феврале 2015 года это решение оставил в силе Мосгорсуд. Московский городской суд оставил решение в силе. Более никаких апелляций по этому поводу не подавалось.

«Сам следователь до такого не додумался бы…» или Театр абсурда в УВД ЦАО Москвы

- Все это как-то не укладывается в голове. Есть решение суда, позиция зампрокурора Москвы…  И все равно процесс продолжается. Предлагаю разбавить рассказ текстом официального документа, чтобы наши читатели не сомневались в его существовании. Я про решение Мещанского суда в вашу пользу.

- Хорошо. Вот текст решения суда. «Решение Мещанского районного суда города Москвы от 25 июня 2014 года.  Суд решил:

Исковые требования Вахонина А.А. к Шеварову А.Ф. о взыскании суммы долга, процентов, судебных расходов удовлетворить. Взыскать с Шеварова А.Ф. в пользу Вахонина А.А. сумму в размере 47 миллионов 500 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 854 895 руб. 83коп. И государственную пошлину 60 000руб.

В удовлетворении встречного иска Шеварова Анатолия Филипповича к Вахонину Антону Анатольевичу о признании незаключенной сделки… отказать».

- Поневоле приходишь к выводу, что кампания против вас держится исключительно на озлобленном фанатизме Анатолия Филипповича Шеварова? Которому никакой суд не указ…

- Так и получается: расследование в отношении меня проводит сам Шеваров. Это однозначно. Он продолжает использовать свои связи и вводить в заблуждение следственные органы, бывших коллег и рядовых сотрудников различных ведомств. И ему, естественно, помогают те, кого мы упоминали ранее. Но самое главное, что они используют новый метод, с помощью которого и появилось это постановление о моем розыске. Сам бы следователь до такого бы не додумался.

– А в чем заключается их ноу-хау?

- Ко мне начали приходить странные письма о том, что некий следователь Чугунков, которого я тоже никогда не видел, приглашает меня 29 декабря 2015 года для предъявления обвинений по уголовному делу. При этом на конверте стоит дата – внимание! - 15 сентября 2016. То есть письмо приходит спустя девять месяцев. Я в июле на три месяца выехал на отдых. Возможно, они об этом знали. Тогда же приходит еще одно письмо о том, что я также должен явиться 15 декабря 2015 года, но уже на допрос. На конверте стоит такая же дата, что и на первом – 15 сентября 2016 года. Есть еще письмо от 24 августа 2016 года о том, что я должен явиться 19 июля 2016 года. И письмо от 24 июля о том, что я должен был явиться 7 июля. Я как только вернулся и увидел эти письма, сразу поехал с адвокатом в УВД ЦАО. Но найти следователя нам не удалось. Нас никто не смог принять, следователя Чугункова не было, где он, что с ним и когда будет, никто сказать не смог. И в последнем письме, за подписью Чугункова, было требование явиться для предъявления мне обвинения…

- Интересно на основании чего?

- Я думаю, что в деле уже появилась какая-то стопятисотая экспертиза. И это для следователя является основанием.

- А в дело нельзя приложить решение Мещанского суда, чтобы закончить этот театр абсурда?

- Понимаете, ни я, ни мой адвокат со времен Рассказовой материалов дела не видели. Что там еще появилось, какие данные - непонятно. Мы пишем запросы с требованиями ознакомиться с делом. Делаем запросы через суд, вызываем следователя Чугункова. Он не является. Судья делает запрос с требованием доставки Чугункова на заседание… И вот в ноябре получаем такое письмо, в котором нам сообщается, что следователь И.И. Чугунков уволен из органов внутренних дел и уголовное дело находится в производстве уже у другого следователя, другого отдела УВД ЦАО, некоего А.В. Безух. Под этим письмом стоит фамилия начальника следственной части по ЦАО, подполковника юстиции Батажовой. Там Кулигин раньше работал.

- Очередной следователь обжегся на деле?

- Именно так. Четыре раза высылать сфальсифицированные письма - это еще и серьезный служебный подлог… Но помимо этих писем мы обнаруживаем еще большую фальсификацию. Документ о том, как следователь Чугунков, собственно, и продлил уголовное дело. Этот документ также пришел в суд. В этом документе следователь Чугунков пишет недавно назначенному на должность зам руководителя следственного департамента МВД России генералу-майору юстиции Патапене, что «14 июля 2016 года Вахонину А.А было предъявлено обвинение» … То есть пишет, что я был у него на допросе, что-то подписал и он мне предъявил обвинения… А также, что в тот же день «в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения». В общем, подсовывает конкретную липу.

- Чтобы пойти на такой подлог, Чугункова нужно было чем-то заинтересовать, иначе …

- Мы, конечно, будем этот документ обжаловать и действия Чугункова. Только непонятно как, поскольку он уже не работает. Помните, как было в первый раз? Вот та же самая история…Но однозначно, что в отношении него мы будем возбуждать уголовное дело независимо от его места работы и рода деятельности. У меня есть достоверная информация, что Шеваровы заплатили Чугункову такую сумму, ради которой он, собственно, и пошел на это преступление. То есть, он знал, на что идет и как только его роль была выполнена, ту же уволился из органов. И скорее всего, новый следователь должен будет делать что-то противозаконное, выполняя еще какое-то задание Шеваровых, и потом будет увольняться…

- А не проще было бы ему отдать вам долг? Хоть частично… Платить следователям, экспертам, еще кому-то …

- А вот это хороший вопрос. Я же н один такой у него оказался. На сегодняшний день Шеваров имеет только подтвержденных судами долгов на сумму более 300 миллионов рублей. Так что миллион туда, миллион сюда, для него вообще не проблема.

- Ну «мерседес», это далеко не миллион .. ?

- Неважно, пусть два, три … Главное защитить большее и сохранить связи, которые могут работать для новых дел. А сколько там на самом деле денег, это одному Богу известно, ну и Шеварову, конечно.

- Может быть, новый следователь окажется честным, тем более что мы тут многое озвучили и это попадет в интернет, в СМИ, станет общедоступным.?

- Может быть. Но пока мы безуспешно пытаемся достучаться до нового следователя. Поскольку в УВД ЦАО попасть невозможно, то мы будем вызывать его в суд. Пусть приходит и доказывает, что честь мундира - это слова не только из произведений прошлого века…

- Да…сюжет за пределами добра и зла, как говорится. Я вот еще чего не могу понять. Вы с Шеваровыми знакомы очень давно …

- Да, почти тридцать лет… С 1987 года я Шеварова-младшего знаю.

- И вы давали деньги в долг, без расписок …

- По нескольку миллионов и даже десятки миллионов. Мы в суде такие данные предоставляли… У нас были очень доверительные отношения. Не было повода к чему-либо придраться.

- Но как тогда случилось, что они так изменились по отношению к вам?

- Было одно дело, когда я еще работал в аппарате комитета Госдумы. Я попал в очень непростую ситуацию, в итоге меня подставили, завели дело, посадили… Об этом много написано. Но, к сожалению, ни слова правды...

- Мы можем поговорить об этом в другой раз?

- Да, лучше в другой. Так вот, после моего возвращения, я думаю, они стали другими в отношении меня. В отношении других они такими стали, видимо, раньше, поскольку подобных дел с их участием, как выяснилось, очень много. Они решили - раз человек был на зоне, значит он уже не человек и ему уже никто не поверит, когда у него возьмут в долг и не вернут… А тем более у них такие связи, они же «силовики»…

- Это ваши предположения или это как-то было озвучено?

- Эта позиция однажды была озвучена, но не напрямую, а через действия, когда на сообщение о возврате денег мне пришло сообщение о том, что если я не успокоюсь, то у моего брата, а он все еще отбывает срок, будут проблемы. Вы сами понимаете, какие проблемы могут быть у человека, который отбывает срок. То есть это была прямая угроза.

***

Так что имеем, как говорится, на выходе? Тему коррупции в полиции? Да. Тему жестокой корпоративной солидарности бывших и действующих полицейских, готовых преступить любые законы РФ, любые решения суда и положения Конституции, лишь бы защитить «все, что нажито непосильным трудом»? Да.

Беда, на наш взгляд вот еще в чем: с одной стороны, такие шеваровы, которые порочат честь профессии и мундира, суть порождение системы. Именно благодаря ей они живут и делают то, о чем мы рассказали. А с другой, сама система существует потому, что ее порождают и строят именно такие люди.  Замкнутый круг? Выхода нет?

Не думаем. Порядочных и нормальных людей в полиции, как и в жизни, все-таки большинство. О чем недавно заметил на очередной Валдайской встрече Владимир Путин и в чем, наверное, каждый согласен с ним. Так вот, мы обращаемся к этому большинству с призывом: докажите, что мы в вас не ошибаемся. Потому что помочь Вахонину – значит помочь всем, и нам, и вам самим. И Президенту.

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Глава ЦИК официально опровергла информацию о досрочных выборах президента
Элла Памфилова официально опровергла информацию о досрочном проведении выборов президента России. По ее словам, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года
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Высшая крутость или знай наших!
В молодости я, признаться, слыл тряпкой. Не было во мне такой вот крутости, решимости, только нажми – шел на попятный. Переживал, конечно, из-за этого, но смирился.
Ларин Александр
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Держатели банковских карт смогут получать наличные на кассе в магазине
В России для владельцев банковских карт платежной системы MasterCard в скором времени будет доступна услуга Cash-out. Данная услуга позволяет получать наличные деньги непосредственно на кассе в торгово-сервисных предприятиях
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Депутаты предложили значительно ужесточить наказание за издевательства над животными
Жестокое обращение с животными будет попадать в раздел тяжких преступлений. Соответствующий законопроект депутат уже внес на рассмотрение Госдумы
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«Зенит» заплатит за новый стадион 1 рубль
Футбольный клуб «Зенит» будет арендовать у властей Санкт-Петербурга новый стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» всего за 1 рубль в год. На таких условиях клуб будет арендовать стадион в течение минимум 49 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на меморандум, заключенный властями и клубом