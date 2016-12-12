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12 декабря 17:00
Вилков Константин

Председатель Совета регионального отделения партии "РОДИНА" в Псковской области

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Реформа судебной системы и прокуратуры назрела давно

На минувшей неделе Президент Российской Федерации засомневался в компетентности нашей судебной системы, после того как представители суда обвинили гражданина в подаче заявления в прокуратуру.

«Действительно, более абсурдного и вместе с тем дискредитирующего всю систему судопроизводства заявления трудно себе вообразить», − заявил Председатель Совета регионального отделения в Псковской области Константин Вилков. По его мнению, подобные случаи − только вершина айсберга и нарушений закона в работе судов и прокуратуры более чем достаточно. Исполнение законов и подзаконных актов, регламентирующих деятельность судов и прокуратуры, порой, происходит так рьяно и фанатично, в результате чего искажается функция данных инстанций. Сейчас карательная функция преобладает над всеми остальными, итог реализации которой не просто применение одних статей вместо других, а исковерканные судьбы подозреваемых в тех или иных преступлениях.

«В последние годы прослеживается четкая тенденция − на стадии предварительного следствия идет искусственное «утяжеление» преступления, вместо первой части зачастую вменяют третью, вместо самоуправства вымогательство, вместо кражи грабеж и так далее. Конечно, все можно списать на несчастных загруженных работой сотрудников полиции, мол их вина. Не согласен. Все уголовные дела в суд проходят через прокуратуру, и именно прокурор утверждает обвинительное заключение, передает дело в суд, а следователь только на бумаге − лицо процессуально независимое. И вот дело приходит в суд. Я знаю с десяток примеров по всей стране, когда приговор зачастую просто списан с обвинительного заключения, вплоть до запятой. Суды работают с явным обвинительным уклоном», − отметил Председатель Совета регионального отделения в Псковской области.

По мнению Константина Вилкова, в текущей ситуации наконец-то надо провести давно назревшую реформу. Рыба, как известно, гниет с головы, поэтому, в первую очередь, следует обратить внимание на деятельность работников прокуратуры. Как считает Председатель Совета регионального отделения в Псковской области, во-первых, необходимо разработать критерий оценки деятельности каждого работника прокуратуры, который подписывает дела в суд и ввести персональную ответственность за переквалификацию в суде вменяемого на предварительном следствии деяния.

И, во-вторых, ввести дисквалификационные судейские комиссии, которые бы формировались по аналогичному механизму формирования суда присяжных. Согласно предлагаемой идее, после третьего отмененного решения судом вышестоящей инстанции, облегчающим положение подсудимого/осужденного, проверяется квалификация судьи первоначально принявшего решение. Указанная комиссия по итогам проверки уже будет принимать решение о квалификации судьи, соответствии занимаемой должности вплоть до отстранения последнего от исполнения служебных обязанностей.

И последнее, крайне необходимо повысить возраст и условия для граждан, претендующих на должность судьи или прокурора. «Человек, подавший заявку для участия в конкурсе на замещение вакантной должности, должен быть не моложе 40 лет и обязательно иметь опыт адвокатской работы. Это не прихоть или предвзятое отношение к сотрудникам данных инстанций. Человек, который, по сути вершит судьбы других граждан, должен обладать немалым жизненным опытом и профессиональными знаниями, четко понимая работу не только в рамках своей специальности, но и органов адвокатуры» − заключил Председатель Совета регионального отделения в Псковской области Константин Вилков.

В завершение еще и еще раз подчеркнем, что партия «РОДИНА» одной из основных задач ставит соблюдение прав всех граждан нашей страны. Особенно важно напомнить о необходимости соблюдения прав граждан и исполнении закона представителями всех органов власти сегодня – в день празднования принятия Конституции Российской Федерации, которая гарантирует всем без исключения равные права и возможности.

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