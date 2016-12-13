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13 декабря 00:12

Сотрудники Роскомнадзора случайно заблокировали сами себя

Роскомнадзор, который следит за соблюдением средствами массовой информации и сайтами законодательства, заблокировал сам себя. Ведомство закрыло доступ к собственному IP-адресу

Роскомнадзор, который следит за соблюдением средствами массовой информации и сайтами законодательства, случайно заблокировал сам себя. Ведомство закрыло доступ к собственному IP-адресу.

По данным ресурса «Роскомсвобода», надзорное ведомство по решению Мосгорсуда пыталось заблокировать ресурс karaoke-besplatno.ru. Однако в реестр запрещенных сайтов вместе с karaoke-besplatno попал и локалхост в виде IP-адреса: 127.0.0.1. Этот адрес используется для сети, состоящей из одного компьютера.

В судебном решении, на основании которого проводилась блокировка karaoke-besplatno, речь шла только о доменном имени, о необходимости блокировать IP-адрес там не упоминалось. То есть внесение IP в реестр запрещенных сайтов может быть инициативой самих сотрудников Роскомнадзора, которые отвечают за обработку судебных решений.

К настоящему времени указанный IP-адрес уже исключен из реестра.

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