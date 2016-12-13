Фонд племянника Путина пожаловался на «провокационный» уголовный кодекс для подростков
Русский академический фонд обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить книгу «Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков» ...
Русский академический фонд, председателем правления которого является двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить книгу «Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков» (издательство «Рипол классик»).
Директор фонда Олег Казенков считает, что данная книга противоречит федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также вредит моральному развитию подростков. По мнению Казенкова, издание проиллюстрировано «провокационными примерами описания некоторых видов преступлений», в том числе и сексуального характера.
Например, в книге описывается случай сексуального насилия одной девушки над другой и сцен публичного унижения одного мальчика группой детей в детском лагере.
«Надя ненавидела одноклассницу Иру. На вечеринке Ира выпила много спиртного и уснула в другой комнате на диване. Надя воспользовалась моментом и вставила спящей девушке в анус карандаш. В результате Иру отвезли на скорой в больницу с внутренней травмой, а Надю осудили по статье», - приводят пример из «уголовного кодекса для подростков» в фонде.
Фонд просит генпрокурора Юрия Чайку провести проверку по указанным фактам и принять меры прокурорского реагирования относительно данной книги.
Аналогичные обращения также направлены в Роспечать и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Между тем, психолог-консультант Адриана Имж в беседе с «Коммерсантам» отметила, что в указанных примерах никакой пропаганды нет, но признала дискуссионность вопроса о необходимости подобных примеров в книгах для детей.