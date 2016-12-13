Жители калининградского поселка попросились в состав Чеченской республики
Жители поселка Нивенское Багратионовского района Калининградской области попросились в состав Чеченской республики. Они написали открытое письмо на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с соответствующей просьбой
Жители поселка Нивенское Багратионовского района Калининградской области попросились в состав Чеченской республики. Они написали открытое письмо на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с соответствующей просьбой.
Поводом для обращения сельчан к Кадырову стало строительство горно-обогатительного комбината. Они просят Кадырова «навести порядок» в поселке.
«Проблема строительства Нивенского ГОКа два года терроризирует местных жителей, а мы знаем, что с террористами у Вас разговор короткий!» - говорится в письме.
Из письма также следует, что ранее инициативная группа жителей поселка обращалась к политическим партиям, главе государства, в региональное и федеральное правительство и прокуратуру, но безуспешно. «Теперь нам, наверное, может помочь только супергерой, и Герой России для этой задачи вполне подходит», - говорится в обращении.
Глава Чечни пока письмо жителей поселка Нивенское не прокомментировал. В свою очередь депутат Госдумы Александр Пятикоп («Единая Россия») посоветовал жалобщикам «вместо эпатажных действий» обратиться к новому врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову.
«Есть много общественных организаций, есть цивилизованный способ разрешения подобных проблем - это судебные инстанции на месте, в Калининградской области», - отметил депутат, слова которого приводит «Лента.ру».