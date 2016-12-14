В Москве началась сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ
В московском регионе началась сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным столичного управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря был превышен эпидемический порог заболеваемости данными болезнями. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,05%.
В московском регионе началась сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным столичного управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря был превышен эпидемический порог заболеваемости данными болезнями.
В санитарном ведомстве отметили, что среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции не гриппозной этиологии. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,05%.
Похожая ситуация складывается и в других регионах страны. По данным главного санитарного врача Анны Поповой, на сегодняшний день из-за распространения гриппа закрыты 78 школ и 18 детских садов.
В нынешнем сезоне отмечается циркуляция трех вирусов гриппа - A/H3N2/, A/H1N1/pdm09 и гриппа В.