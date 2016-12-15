ВИЧ-инфицированным отказывают в доступе к паллиативной помощи из-за приказа Минздрава
В России ВИЧ-инфицированные граждане пожаловались на отказ государственных больниц, которые оказывают паллиативную помощь (помощь неизлечимо больным), принимать их на лечение. Проблема возникла из-за приказа Минздрава за номером 187н
В России ВИЧ-инфицированные граждане пожаловались на отказ государственных больниц, которые оказывают паллиативную помощь (помощь неизлечимо больным), принимать их на лечение. Это приводит к тому, что ВИЧ-инфицированные с последней стадией вируса в основном умирают дома. В этой связи глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой предусмотреть меры для доступа ВИЧ-инфицированных в хосписы.
Проблема возникла из-за приказа Минздрава за номером 187н. Данный документ регламентирует порядок оказания паллиативной помощи пациентам, кроме ВИЧ-инфицированных. Непосредственно в больницах расценивают этот приказ как руководство к действию для отказа ВИЧ-инфицированным в приеме на лечение.
Неверная интерпретация приказа медперсоналом не позволяет ВИЧ-инфицированным получать помощь в паллиативных отделениях, хосписах, а также выездной службы хосписов для помощи на дому.
«Сейчас, когда главный врач государственного бюджетного учреждения берет на себя ответственность, он действует как камикадзе: первое, что начинает происходить, - на него пишут жалобу его же собственные сотрудники», - рассказала Федермессер, слова которой приводит «КоммерсантЪ».
В частности, такая ситуация сложилась в Московском хосписе №1 и Центре паллиативной медицины.
Глава фонда «Вера» считает, что данную проблему можно решить, если Минздрав займется информированием медработников об их обязанностях и соответствующих нормативно-правовых актах.