Меню
Общество
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Общество
15 декабря 08:16

ВИЧ-инфицированным отказывают в доступе к паллиативной помощи из-за приказа Минздрава

В России ВИЧ-инфицированные граждане пожаловались на отказ государственных больниц, которые оказывают паллиативную помощь (помощь неизлечимо больным), принимать их на лечение. Проблема возникла из-за приказа Минздрава за номером 187н

В России ВИЧ-инфицированные граждане пожаловались на отказ государственных больниц, которые оказывают паллиативную помощь (помощь неизлечимо больным), принимать их на лечение. Это приводит к тому, что ВИЧ-инфицированные с последней стадией вируса в основном умирают дома. В этой связи глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой предусмотреть меры для доступа ВИЧ-инфицированных в хосписы.

Проблема возникла из-за приказа Минздрава за номером 187н. Данный документ регламентирует порядок оказания паллиативной помощи пациентам, кроме ВИЧ-инфицированных. Непосредственно в больницах расценивают этот приказ как руководство к действию для отказа ВИЧ-инфицированным в приеме на лечение.

Неверная интерпретация приказа медперсоналом не позволяет ВИЧ-инфицированным получать помощь в паллиативных отделениях, хосписах, а также выездной службы хосписов для помощи на дому.

«Сейчас, когда главный врач государственного бюджетного учреждения берет на себя ответственность, он действует как камикадзе: первое, что начинает происходить, - на него пишут жалобу его же собственные сотрудники», - рассказала Федермессер, слова которой приводит «КоммерсантЪ».

В частности, такая ситуация сложилась в Московском хосписе №1 и Центре паллиативной медицины.

Глава фонда «Вера» считает, что данную проблему можно решить, если Минздрав займется информированием медработников об их обязанностях и соответствующих нормативно-правовых актах.

Читайте также
Минздрав предложил ввести ответственность за ВИЧ-диссидентство
Пациенты с ВИЧ пожаловались в прокуратуру на новые правила Минздрава по закупке лекарств
Центр по профилактике СПИДа предложил обследовать всех россиян
Сейчас на главной
банкротства
Жареный лед
С начала ХХI века ни пять губернаторов, ни десяток временных (конкурсных) управляющих не спасли бывших флагманов промышленности региона – смоленский и рославльский автоагрегатные заводы. Предприятия - банкроты, потому что область – банкрот? Или наоборот?
Горячие новости
Лидер среди лидеров
Эксперты американского журнала Forbes назвали президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире. Отметим, что г-н Путин возглавляет соответствующий рейтинг в четвертый год подряд
экология
Конец Янтарному краю?
В Калининграде сегодня в ходу мрачная шутка: «Скоро Янтарного края на карте России не будет. Вместо него появится Калийный край». Пессимизм местных жителей легко объясним. Всего в 7 километрах от областного центра, вокруг поселка Нивенское будет сооружен горно-обогатительный комбинат по производству калийных удобрений.
Горячие новости
Росстат рассчитал «индекс оливье»
Специалисты Росстата рассчитали так называемый «индекс оливье» на 2016 год. Согласно расчетам, одна порция популярного в России салата оливье подорожала до 310,06 рубля с 304,72 рубля в 2015 году. Продукты, которые входят в состав салата оливье, в 2016 году подорожали на 1,8%
Авторская колонка
Обратно в лагерь
В восемнадцать часов 13 декабря 2016 года элита Талдома собралась по вопросу уничтожения базового уровня конституционного строя России – городских и сельских поселений, «преобразования» Талдомского района в городской округ Талдом.
Дижур Николай
здравоохранение
«Если умрет, то он и так умрет»
В соцсетях гуляет картинка с цитатой из гоголевского «Ревизора»: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет». Слова классика почти двухвековой давности снова актуальны. В российских больницах сотрудникам дается негласная установка: не болтать.
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Москве началась сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ
В московском регионе началась сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным столичного управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря был превышен эпидемический порог заболеваемости данными болезнями. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,05%.
Горячие новости
Московские власти в Новом году повысят цены на проезд в метро и тарифы ЖКХ
В Новом году жителей Москвы ждет традиционное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Проезд подорожает с 1 января, а «коммуналка» - с 1 июля
Московская область
Не позволим нас «раскулачить»
Власти Московской области, похоже, всерьез взялись за реформирование. Идея объединения сельских и городских поселений в городские округа с единым управлением и бюджетом превратились для районных чиновников в навязчивую идею. Агитаторы колесят по всей области, объясняя гражданам преимущества реформы.
Горячие новости
Хочу в Чечню
Жители поселка Нивенское Багратионовского района Калининградской области попросились в состав Чеченской республики. Они написали открытое письмо на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с соответствующей просьбой
Горячие новости
Навальный готов сменить Путина
Оппозиционный политик Алексей Навальный официально объявил о своих планах участвовать в выборах президента России, которые должны состояться весной 2018 года. О своих планах Навальный сообщил в специальном видеообращении
Горячие новости
«Открытая Россия» подготовит кандидатов в муниципальные депутаты Москвы
Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского открыло школу для подготовки кандидатов в муниципальные депутаты Москвы. Школа рассчитана на подготовку 400 кандидатов
роуминг
«Мегафон» взлетел
Компания повысила стоимость базовых услуг в международном роуминге, в том числе на европейских направлениях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение на сайте оператора. Представитель оператора Юлия Дорохина называет повышение цен вынужденным решением.
Горячие новости
Прокуратура проверит уголовный кодекс для детей с картинками
Русский академический фонд обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить книгу «Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков» ...
Горячие новости
Сотрудники Роскомнадзора случайно заблокировали сами себя
Роскомнадзор, который следит за соблюдением средствами массовой информации и сайтами законодательства, заблокировал сам себя. Ведомство закрыло доступ к собственному IP-адресу
Авторская колонка
Реформа судебной системы и прокуратуры назрела давно
​На минувшей неделе Президент Российской Федерации засомневался в компетентности нашей судебной системы, после того как представители суда обвинили гражданина в подаче заявления в прокуратуру.
Вилков Константин
Горячие новости
В Швейцарии состоялась жеребьевка участников плей-офф Лиги чемпионов
Согласно результатам жеребьевки, английский «Манчестер Сити» сыграет с «Монако», мадридский «Реал» - с итальянским «Наполи», португальская «Бенфика» - с немецкой «Боруссией», мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Арсеналом»
Экономика
«Национальный туристический рейтинг» подвел итоги за 2016 год
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели 2-ое исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.