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16 декабря 00:06

Сирийские девушки снялись для календаря специально для российских солдат

Для календаря снялись девушки из Алеппо, Тартусы, Латакии и Эс-Сувейды. По данным журнала «Сноб», героини календаря сейчас учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН). Таким образом, сирийки захотели поблагодарить российских солдат

Фото: Snob.ru

Жительницы Сирии снялись для календаря на 2017 год специально для российских солдат, участвующих в антитеррористической операции в этой стране.

Для календаря снялись девушки из Алеппо, Тартусы, Латакии и Эс-Сувейды. По данным журнала «Сноб», героини календаря сейчас учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН). Таким образом, сирийки захотели поблагодарить российских солдат за борьбу с террористами.  

Фотографии сопровождают фразы: «Я сразу поняла, что у тебя серьезные намерения», «Судьба моей Пальмиры - в твоих руках», «Хотя бы на МиГ увидеть тебя». Сами девушки надели на головы кокошники – в знак уважения к российской культуре.

Вместо праздников в календаре красными отмечены дни, в которые происходили важные события на войне в Сирии.

«Это лишь малая часть того, как я могу отблагодарить российских военных», - отметила участница проекта, уроженка Алеппо Марам Химси.

Календарь подготовила автономная некоммерческая организация поддержки и развития гражданских и общественных инициатив «Гражданин». 17 декабря календарь передадут российским военным гуманитарным рейсом МЧС в Сирию.

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