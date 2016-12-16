Сирийские девушки снялись для календаря специально для российских солдат
Для календаря снялись девушки из Алеппо, Тартусы, Латакии и Эс-Сувейды. По данным журнала «Сноб», героини календаря сейчас учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН). Таким образом, сирийки захотели поблагодарить российских солдат
Жительницы Сирии снялись для календаря на 2017 год специально для российских солдат, участвующих в антитеррористической операции в этой стране.
Для календаря снялись девушки из Алеппо, Тартусы, Латакии и Эс-Сувейды. По данным журнала «Сноб», героини календаря сейчас учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН). Таким образом, сирийки захотели поблагодарить российских солдат за борьбу с террористами.
Фотографии сопровождают фразы: «Я сразу поняла, что у тебя серьезные намерения», «Судьба моей Пальмиры - в твоих руках», «Хотя бы на МиГ увидеть тебя». Сами девушки надели на головы кокошники – в знак уважения к российской культуре.
Вместо праздников в календаре красными отмечены дни, в которые происходили важные события на войне в Сирии.
«Это лишь малая часть того, как я могу отблагодарить российских военных», - отметила участница проекта, уроженка Алеппо Марам Химси.
Календарь подготовила автономная некоммерческая организация поддержки и развития гражданских и общественных инициатив «Гражданин». 17 декабря календарь передадут российским военным гуманитарным рейсом МЧС в Сирию.