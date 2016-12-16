Выходят на платформу щипачи
Полиция назвала самые криминогенные станции и линии московского метро, где накануне Нового года активизируются карманники
Москву ждет традиционный рост числа карманных краж - воры всегда активизируются перед Новым годом, когда миллионы людей с крупными суммами в кошельках устремляются за подарками. С помощью полиции метрополитена мы расскажем о самых криминогенных линиях и станциях столичной подземки и где еще москвичей могут поджидать воры.
Осторожнее на эскалаторах
«Раскрываемость маленькая, потому что нужно брать с поличным. Иногда везет, и на камере можно разглядеть факт кражи. Но это редкость пока, — рассказал офицер полиции с 25-летним стажем, который сейчас находится на пенсии. — На эскалаторах вообще нет камер почти. На некоторых есть, но они слабые. Поэтому это одно из любимых мест карманников».
Он отметил, что сейчас камеры стоят на всех станциях метро, но в подземке хватает и «мертвых» зон. Эту проблему собираются решать с помощью установки 3D-устройств. Тем не менее, уверен наш собеседник, видеонаблюдение все равно не сможет сыграть главную роль в борьбе с карманниками.
«Они так профессионально орудуют, что на камере и не разберешь. Ведь большинство из них недостаточно хорошего разрешения, а телодвижения преступников очень незначительные. Тем более, они работают в толпе», — отметил он.
Самые профессиональные «щипачи» — это уже ранее судимые преступники, которые учатся и тренируются за решеткой. Там, по словам ветерана, с ними работают «наставники».
Отсидят и снова под землю
Подтянуть статистику по раскрываемости карманных краж очень сложно, признается отставной полицейский. Ловлей профессиональных воров-карманников занимаются оперуполномоченные уголовного розыска.
«Они работают в гражданской одежде — сначала долго вычисляют группу (в одиночку карманники редко работают) и долго „играются“, то есть выслеживают. Наши люди меняются между собой, выходят-заходят, меняют шапки для конспирации и ждут, пока не клюнет на живца. Такая игра в „Мафию“ получается», — рассказал он.
Раньше, вспоминает он, никакого другого способа, кроме как «поймать за руку», не существовало. Этот способ остается единственным эффективным и сейчас, в век высоких технологий. За 20 лет не изменились и отношения между ворами и теми, кто их ловит — противники зачастую знают друг друга в лицо.
«Мы их знали в лицо, и они нас тоже, — вспоминает ветеран. — И сейчас все опера знают большинство карманников в лицо. Выслеживают потихоньку. А они отсидят и снова „под землю“. И по второму кругу нужно за руку ловить. Если маленькая сумма попадется, то это всего лишь мелкое хищение — административный штраф и дальше лови его, пока приличную сумку не выхватит. Вот такая рулетка».
Самые опасные направления этого года
Сегодня замначальника полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин сообщил газете «Известия», что больше больше всего краж в 2016 году зарегистрировано на станции «Охотный Ряд» (15 случаев), «Киевская» и «Курская» (по 8 случаев) и «Выхино» (6 краж).
Опасными местами также полицейские называют ряд перегонов между станциями:
- «Савеловская» — «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии (36 краж),
- «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии (26),
- «Третьяковская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии (26),
- «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии (26),
- «Китай-город» — «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии (16).
Кроме того, под особым контролем находятся все привокзальные станции. Так, например, стражи порядка пристально следят за «Савеловской», рядом с которой находится крупный радиорынок, где скупают краденое.
«По закону в магазинах можно покупать только те телефоны, на которые есть соответствующие документы. Но люди часто не могут устоять перед возможностью легкого заработка. Недавно мы задержали торговца, который купил у карманника IPhone-6 за 5 тысяч рублей. Такие аппараты идут на запчасти — в ремонтной мастерской только за стекло просят 8–9 тысяч рублей», — приводят «Известия» слова Микулина.
По данным УВД, за 11 месяцев 2016 года в полицию обратились 683 жертвы карманников, однако число краж за последние три года снизилось примерно в 2,5 раза. При этом в полиции признают, что в реальности краж может быть минимум на 20% больше, так как далеко не всегда люди решают заявить о преступлении.
Как изменилась картина
Глобально география карманных краж в метро в последние годы не меняется. Кольцевая, Таганско-Краснопресненская и Серпуховско-Тимирязевская линии упоминались как наиболее криминогенные в 2015 году. Как писал ТАСС, карманные кражи составляли 60% от общего числа преступлений, совершенных в подземке в минувшем году.
Кольцевая линия фигурировала как самая опасная и еще раньше — в 2013 году. Самой спокойной в этом отношении полиция тогда называла Филевскую линию. В 90-х, как рассказывают ветераны полиции, одним из главных мест обитания воров-карманников была станция «Курская». Тогда, еще до появления камер видеонаблюдения, они практически жили на людной станции.
«Раньше на „Курской“ было больше всего карманников. Вот сидело 20 человек, и мы знали, что они этим промышляют», — отметил информатор.
Среди воров все больше москвичей
В последнее время меняется этнический состав карманников, орудующих в столичной подземке. Среди них становится больше москвичей и жителей Московской области. «Известия» отмечают, что из-за разгоревшегося конфликта между Россией и Украиной из московской подземки исчезли целые группировки украинских цыган, называемых «парашютистами».
«Это цыганки, которые за спиной носили детей. Все они были из одного украинского хутора, расположенного рядом с городом Берегово Закарпатской области. Их как облупленных знали не только мы, но и наши коллеги из петербургского метро. Но после ухудшения отношений с Украиной они перестали к нам ездить», — приводит газета слова Микулина.
Ветераны, опрошенные МОСЛЕНТОЙ, отмечают и другую особенность: в последнее время растет число преступников из Абхазии и Средней Азии.
«В последнее время стало много „профессионалов“ из Средней Азии. Раньше они орудовали нечасто и грубо, а сейчас научились», — отметил наш собеседник. Мужчин среди «щипачей» гораздо больше, чем женщин, подчеркнул он.
Как обезопасить себя
Чтобы избежать кражи, карманной или «открытой», достаточно соблюдать ряд простых правил и оставаться бдительным, реагировать на тревожные сигналы. Во-первых, как пошутил собеседник, «задний карман — не твой карман». Оттуда украсть вещь легче всего. Кроме того, грабители часто выхватывают мобильные телефоны из рук тех, кто сидит с ними у выхода из вагона. Также насторожиться следует, если незнакомцы внезапно решают с вами поговорить, вас якобы нечаянно толкнули и теперь пытаются помочь не упасть, к вам слишком сильно прижимаются, настойчиво помогают отряхнуть одежду.
Кроме того, как советуют «Известия» со ссылкой на источники в полиции, быть особенно бдительным надо при возникновении драки в вагоне (или если вас провоцируют на драку), а также если в вагоне появляется попрошайка. Особенно — женщина с маленьким ребенком.
Если вы стали жертвой не кражи, а ограбления, газета напоминает простые, но важные правила: нужно поднять шум и звать на помощь, запомнить время ограбления, и как можно скорее сообщить о преступлении машинисту или сотруднику полиции.
Глобальная статистика
Конечно, воры-карманники действуют не только в метрополитене. Тысячи краж происходят в других видах общественного транспорта, на вокзалах, в торговых центрах и на рынках, везде, где есть большие скопления людей.
Ежегодно жертвами карманников и грабителей в Москве становятся около 80 тысяч человек. Такую статистику в ноябре этого года, по сообщению ТАСС, озвучил мэр столицы Сергей Собянин.
По его оценке, в 2016 году количество карманных краж в Москве снизилось на 7%, «но все равно оно остается очень большим», — отметил мэр. «Нас не должен успокаивать тот факт, что в других мегаполисах мира, таких, как Берлин, Рим, ситуация еще хуже, чем в Москве», — обратился тогда градоначальник к правоохранителям.
По материалам изданий Известия и Мослента