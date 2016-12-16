МИД Японии объявил о смягчении визового режима с Россией
Министерство иностранных дел Японии объявило о смягчении визового режима с Россией. Об этом было объявлено во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина. Власти Японии упростили условия для выдачи въездных виз для краткосрочных поездок
Министерство иностранных дел Японии объявило о смягчении визового режима с Россией. Об этом было объявлено во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина.
В частности, власти Японии упростили условия для выдачи въездных виз для россиян с обычным загранпаспортом для краткосрочных поездок.
Также изменения коснулись мультивиз, которые выдаются на длительный срок и позволяют несколько раз краткосрочно посещать страну. Максимальный срок их действия увеличен с 3 до 5 лет для предпринимателей, деятелей культуры и ученых.
Помимо этого вводится система многоразовых виз (в дополнение к одноразовым) сроком на 3 года и с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд. На получение таких виз могут рассчитывать туристы.
Для россиян, которые оплачивают свою поездку самостоятельно, отменяется требование обязательно предоставлять гарантийное письмо от японского гражданина при подаче заявки на визу краткосрочного пребывания.
Официальный Токио заявил, что смягчение визового режима позволит увеличить число повторных визитов в страну.
Напомним, власти Японии приостановили консультации с Москвой о смягчении визового режима после введения в отношении России санкций из-за присоединения Крыма.