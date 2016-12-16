Депутаты от «Единой России» проголосовали в первом чтении за организацию платного въезда в город
За принятие документа об организации платного въезда в города проголосовали 319 народных избранников. Против проголосовали 100 депутатов и еще один воздержался. Законопроект о платном въезде не поддержали депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в первом чтении резонансный законопроект, который разрешит региональным властям взимать плату за въезд автотранспорта в город.
За принятие документа проголосовали 319 народных избранников. Против проголосовали 100 депутатов и еще один воздержался. Законопроект о платном въезде не поддержали депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
В законопроекте говорится о том, что плату за въезд в город можно вводить для решения проблем с трафиком. При этом власти должны компенсировать гражданам неудобства за счет новых маршрутов общественного транспорта.
Данный законопроект также разрешает местным властям организовывать платные парковки во дворах. Впрочем, московские власти организовали платную парковку, зона которой расширилась до спальных районов, и без данного законопроекта.