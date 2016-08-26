Россия проведет альтернативную Паралимпиаду в Сочи или Крыму
Россия проведет собственное соревнование для спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин, комментируя отстранение нашей сборной от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро
Россия проведет собственное соревнование для спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин, комментируя отстранение нашей сборной от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев предположил, что соревнования могут быть проведены в Сочи или Крыму.
«Думаю, одним из вариантов может стать Сочи, там есть прекрасная инфраструктура. Можно провести Игры в Крыму, где есть хорошая спортивная база», — отметил Терентьев, слова которого приводит ТАСС.
В свою очередь Владимир Путин заявил, что поощрение победителей и призеров российской Паралимпиады будет таким же, каким могло бы быть по итогам Игр в Рио.
Соревноваться будут минимум 268 атлетов в 19 видах спорта.