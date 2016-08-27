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Лига чемпионов
Александр Петров
27 августа 16:12

Половину Лиги чемпионов отдадут сильным

UEFA реформирует главный еврокубок

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

​Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запланировал реформу Лиги чемпионов. Она предусматривает, что большие футбольные страны — Англия, Германия, Испания и Италия — получат по четыре прямые путевки в групповую стадию еврокубка. Что касается России, то тут перспективы непонятные, поскольку информация по квотам, выделяемым чемпионатам, которые котируются на пятом и шестом местах, неоднозначная. Одни источники считают, что Россия получит две прямые путевки в групповую стадию, другие уверены, что только одну. В последнем случае, как считают специалисты, Россия превратится в футбольную провинцию. Впрочем, у UEFA по большому счету не было иного выбора, кроме как задобрить большие клубы, которые всерьез намеревались создать свой, независимый турнир — суперлигу.

Комитет по проведению соревнований UEFA рекомендовал исполкому головной структуры европейского футбола изменить правила распределения квот на выступление в групповой стадии Лиги чемпионов начиная с сезона-2018/19. Предложенный вариант реформы ощутимо усиливает позиции четырех крупнейших футбольных лиг Европы — английской, немецкой, итальянской и испанской. По большому счету, им предлагается предоставить привилегированный статус.

В случае утверждения реформы исполкомом UEFA чемпионаты, занимающие первые четыре места в таблице коэффициентов, получат по четыре гарантированных места в групповой стадии Лиги чемпионов. Формально в топ-4 может попасть любая лига, но на практике речь идет именно о первенствах Англии, Германии, Испании и Италии. Их и раньше-то было практически нереально подвинуть с занимаемых позиций, а с учетом того, что теперь UEFA собирается изменить схему подсчета коэффициентов, это становится просто невозможным. Напомним, что сейчас в рейтинг стране идут все очки, набранные ее командами в еврокубках за последние пять сезонов. UEFA же хочет высчитывать рейтинг с учетом такого параметра, как "исторические достижения". По предварительным данным, их разделят на три категории, каждая из которых будет иметь свой вес: с 1956 по 1993 год, с 1993 по 2008-й и с 2008 по 2018-й. То есть большим лигам будут засчитываться успехи полувековой давности.

Примечательно, что "исторические достижения", по неофициальным, правда, данным, предполагается учитывать не только при подсчете коэффициентов, но и при распределении призовых, которые обещано сильно увеличить (в текущем сезоне суммарный призовой фонд составляет €1,32 млрд). Так вот призовые будут формироваться с учетом четырех критериев: первый — плата за участие (25%), второй — доля в телетрансляциях (15%), третий — спортивный результат (30%) и, наконец,— "исторические достижения", которые также получили долю 30%.

Отметим, что сейчас три сильнейших чемпионата — Англии, Германии и Испании — имеют по три путевки в группу и еще по одному месту в квалификации. Что касается Италии, то у нее только два места в групповой стадии и еще одно в квалификации. То есть на данный момент большие лиги имеют только 11 гарантированных мест. Правда, фактически их в групповых стадиях оказывается больше. Например, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов выступят 14 клубов, представляющих "большую четверку".

То есть, казалось бы, реформа не несет особой угрозы шансам клубов из небольших футбольных стран на попадание в групповую стадию Лиги чемпионов. Больше того, ряд источников уверяет, что страны, занимающие в рейтинге пятое и шестое места (сейчас это Франция и Россия), получат по две прямые путевки в групповую стадию. В таком случае Россия может оказаться в выигрыше от реформы. Но никакой официальной информации по этому поводу нет. Ею не располагает, кстати, и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. В UEFA же говорят, что детальная схема распределения мест между клубами, не входящими в число привилегированных, появится только к концу года. Впрочем, генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков настроен скептически и полагает, что реформа фактически низводит Российскую футбольную премьер-лигу до уровня футбольной провинции.

"Арифметика простая: половина из 32 мест уйдет "большой четверке", еще одна путевка достанется победителю Лиги Европы, который по нынешним правилам мог попасть в квалификацию. Остается всего 15 мест. Россия, скорее всего, гарантированно получит только одну путевку в группу. А ведь есть еще такие страны, как Франция, Португалия, Голландия и другие. Многим из них тоже выделят квоты,— заявил "Ъ" господин Грамматиков.— В результате может получиться, что через квалификацию смогут пробиться не более четырех-пяти команд. То есть конкуренция в отборе будет куда сильнее, чем сейчас".

А почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков вообще считает, что России нужно протестовать. "Это противоречит уставу UEFA,— сказал господин Колосков агентству "Р-Спорт".— Там четко записано, что они должны руководствоваться спортивными принципами, а уже потом коммерческими. А здесь понятно, что принцип один — коммерческий. России надо протестовать. Правда, непонятно как, поскольку в исполкоме UEFA нет нашего представителя".

Вячеслав Колосков обратил также внимание, на странное время, выбранное UEFA для обнародования проекта скандальной в общем реформы. Ведь уже 14 сентября в Афинах будет избран новый — вместо отлученного от футбола на волне коррупционного скандала Мишеля Платини — президент UEFA. Господин Колосков полагает, что руководству UEFA очень хотелось помирить перед выборами большие клубы и лиги, которые они представляют. Ведь в последние месяцы в европейском футболе снова набрали силу сепаратистские тенденции, направленные на создание некоего суперчемпионата, независимого от UEFA и, возможно, даже закрытого. "Поскольку я 15 лет был членом исполкома, понимаю, что у UEFA особого выбора не было. Либо поссориться с ведущими лигами и клубами, либо сохранить мир и дружбу, пойдя на уступки. Они выбрали второй вариант, решив зарабатывать больше денег в ущерб всем остальным",— отметил Вячеслав Колосков.

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