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Коммерсантъ
29 августа 13:36

«Спартак» в меньшинстве остался лидером

Красно-белые на выезде забили два безответных гола «Анжи»

Фото: Сергей Расулов-младший/ФК "Анжи"

В пятом туре чемпионата России по футболу самым главным оказался заключительный матч. Лидер — «Спартак» — в Каспийске победил «Анжи» со счетом 2:0 и сохранил за собой первое место, набрав 13 очков. Свой следующий матч — с «Локомотивом» — москвичи через две недели проведут на своем поле.

Кочковатый газон «Анжи-Арены» в Каспийске оставлял желать много лучшего. Тем не менее, для российского чемпионата обе команды действовали в достаточно высоком темпе и показали веселый футбол.

В первом тайме насыщенным событиями оказался промежуток с 5-й по 18-ю минуту. Сначала хорошую передачу Зе Луиша не использовал Квинси Промес, а затем в течение трех минут три своих шанса упустили уже хозяева, на пути которых раз за разом вставал Артем Ребров. А на 18-й минуте «Спартак» организовал свой очередной в нынешнем чемпионате красивый гол. Защитник Сальваторе Боккетти нашел впереди Зе Луиша, а форвард в одно касание пяткой скорректировал траекторию полета мяча таким образом, что тот попал к Джано Ананидзе. Грузинский хавбек идеально использовал ситуацию — ударом низом поразил ворота Александра Беленова, отличившись в нынешнем чемпионате уже в третий раз.

Этот вроде бы не очень логичный мяч явно охладил порыв «Анжи», в составе которого наиболее активным и агрессивным оставался 24-летний левый албанский полузащитник Бернанд Бериша, выступающий за сборную Косово. В самом конце тайма у него получился очень опасный прострел, хотя чуть ранее снова мог забить Промес, попавший в штангу.

Во второй половине игра продолжалась на встречных курсах. Было много жесткой борьбы, и на 72-й минуте защитник «Спартака» Андрей Ещенко заработал вторую желтую карточку в единоборстве с Беришей. По большому счету это, однако ничего не поменяло, так как оставшийся вдесятером «Спартак» не думал отсиживаться в обороне. Ответом красно-белых на решение ростовского судьи Сергея Иванова стали дальний удар Квинси Промеса, проверившего надежность Беленова и атака, которую завершал попавший в штангу Зе Луиш. А на 81-й минуте Промес, заключивший на днях новый пятилетний контакт со «Спартаком», использовал грубейшую ошибку обороны «Анжи», удвоив преимущество свой команды и догнав в плане результативности Ананидзе.

В итоге — 2:0, и на первый двухнедельный перерыв в этом чемпионате «Спартак» под руководством Массимо Карреры уходит лидером, набрав 13 очков (на два больше, чем ЦСКА) и имея после пяти туров отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 10:1. Следующий матч красно-белые проведут с «Локомотивом» Юрия Семина, причем в нем не смогут принять не только Ещенко, но и важнейший игрок нынешнего «Спартака» — центральный полузащитник Фернанду, получивший желтую карточку в четвертом матче подряд.

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