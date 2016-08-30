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Вера Мухина
Коммерсантъ
30 августа 16:09

Российские паралимпийцы могут пропустить две Олимпиады

Решение МПК распространяется и на Игры-2018

Фото: Reuters

О том, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется вдобавок и на зимние Игры 2018 года в Пхенчхане, сообщил Паралимпийский комитет России (ПКР). ПКР призвал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) отреагировать на обвинения со стороны МПК и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Решение МПК, продублированное спортивным арбитражным судом (CAS), о недопущении российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется и на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхане»,— говорится в открытом письме в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», опубликованном на официальном сайте ПКР.

Ранее о возможном отстранении россиян от двух Олимпиад сообщала вице-президент ПКР 13-кратная паралимпийская чемпионка Римма Баталова. В письме ПКР подчеркивается, что основанием для такого наказания россиян стал доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Тем не менее господин Макларен так и не назвал конкретных фамилий спортсменов, подозреваемых в допинговых махинациях. Однако МПК именно на его основании все-таки принял решение отстранить россиян от международных соревнований. МПК считает, что ПКР не выполняет условия членства в IPC (конкретно — не выполняет обязательства перед WADA). Это, собственно, и стало причиной недопущения российских спортсменов к участию в Паралимпиаде 2016 года. Об этом говорится в мотивировочном письме МПК, также опубликованном на сайте ПКР.

Позже ПКР обратился в CAS с апелляцией, которую суд отклонил. 267 квот отстраненных россиян МПК уже начал распределять между атлетами других стран. В связи с этим ПКР призывает Центр спортивной подготовки сборных команд России как можно быстрее отреагировать на обвинения со стороны WADA.«Учитывая, что решение МПК, продублированное CAS, о недопущении российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесет ясность в провозглашенную причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх»,— говорится в письме.

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