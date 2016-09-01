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сборная России по футболу
Арнольд Кабанов
Коммерсантъ
01 сентября 01:27

Станислав Черчесов начал с двух нулей

Товарищеский матч Турция—Россия завершился со счетом 0:0

Фото: Денис Тырин

Первый матч обновленной футбольной сборной России под руководством Станислава Черчесова — против сборной Турции в Анталье — получился нерезультативным. Российским футболистам нельзя было отказать в старании, однако голов им забить не удалось. В свою очередь турки однажды поразили ворота Игоря Акинфеева из положения вне игры.

В этом матче, первом для сборной России под руководством Станислава Черчесова, прежде всего был интересен стартовый состав. И он подтвердил, что в команде намечается обновление. Из старожилов сборной с первых минут на поле вышли только трое — Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий и Юрий Жирков. Компанию им составили защитники Федор Кудряшов и Иван Новосельцев, полузащитники Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук и Магомед Оздоев и Олег Шатов, а также лучший бомбардир российского чемпионата Федор Смолов. То есть чемпион страны ЦСКА был представлен двумя футболистами, «Локомотив» и «Зенит» — тремя (Новосельцев буквально за несколько часов до начала матча перешел в петербургский клуб из «Ростова»), а «Краснодар», «Рубин» и «Ростов» выставили по одному человеку. Таков оказался список действующих лиц первого эксперимента Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

Сборную Турции, которая на чемпионате Европы отметилась победой над чехами, но не сумела выйти из группы, можно было считать едва ли не идеальным спарринг-партнером для данного эксперимента. Крепкий середняк по европейским меркам, она обладает качественным составом, в котором выделяется 19-летний малыш (168 см) — новичок дортмундской «Боруссии» Эмре Мор, обладающий прекрасной техникой, хорошей скоростью и поставленным ударом. Именно от этого футболиста на протяжении всей игры для ворот Акинфеева исходила главная опасность. Во втором тайме мяч даже побывал в них после розыгрыша штрафного, однако судья зафиксировал положение вне игры.

Что же касается обновленной российской команды, то ее задачей, надо полагать, была отработка игровых связей, которые кое-где просматриваются, а кое-где — категорически нет. А голевой момент у ворот Волкана Бабаджана ей удалось создать лишь один. На 72-й минуте Александр Самедов выполнил отменную передачу верхом, но Магомед Оздоев промахнулся, пытаясь переправить мяч головой в дальний угол.

Кстати, во втором тайме Черчесов сделал пять замен. На поле вышли Роман Нойштедтер из «Фенербахче», Юрий Газинский из «Краснодара», Александр Ерохин из «Ростова», Максим Канунников из «Рубина» и спартаковец Роман Зобнин. Все они старались примерно так же, как их предшественники, но результата добиться не сумели.

В итоге дебют Черчесова нельзя назвать ни ярким, ни бледным, ни хорошим, ни плохим. Он получился во всех отношениях средним. Ясно одно: работы у нового главного тренера непочатый край.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября против команды Ганы в Москве на стадионе «Локомотив».

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