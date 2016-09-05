Халк вывел в плюс
Итоги летнего трансферного окна в РФПЛ
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) второе лето подряд осталась в плюсе. Это один из главных итогов очередной трансферной кампании, завершившейся в ночь со среды на четверг. К другим ее итогам следует отнести рекордный трансфер Халка, за счет которого собственно и был достигнут общий положительный баланс; пассивность на рынке действующего чемпиона России ЦСКА и весьма недешевое обновление «Рубина», который в последние недели потратил на покупку игроков на €32 млн больше, чем выручил от их продажи.
Последние сутки летнего трансферного окна были отмечены сразу несколькими неожиданными откровениями. И три из них связаны с «Зенитом».
Во-первых, петербуржцы примерно за €10 млн приобрели у «Ростова» Ивана Новосельцева. Отметим, что этот переход 25-летнего защитника сборной оказался минувшим летом самым дорогим трансфером с участием российского футболиста.
Во-вторых, на флажке был продан в «Валенсию» аргентинец Эсекьель Гарай. Причем за очень серьезные деньги: по некоторым данным, испанский клуб выложил за высококлассного 29-летнего центрального защитника €20 млн.
В-третьих, так и не состоялся ожидавшийся переход Акселя Витселя в «Ювентус». В среду вечером стало известно, что двум клубам, которые долго спорили по поводу трансферной суммы, удалось достигнуть договоренности по этому поводу. Более того, бельгийский хавбек, у которого следующим летом заканчивается действующий контракт, вроде бы уже даже прошел медосмотр. Однако в конце концов трансфер сорвался. По словам генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, дело в том, что одновременно клубом велись переговоры по покупке другого игрока, но та сделка не состоялась — и трансфер Витселя в «Ювентус» было решено заблокировать, чтобы, возможно, вернуться к этому вопросу зимой. Правда, выручить за бельгийца можно будет уже не €18 млн, как сейчас, а в два с лишним раза меньше.
Другим ньюсмейкером трансферной среды стал «Локомотив». И дело не в том, что железнодорожники купили за €3 млн у «Рубина» 27-летнего нападающего Игоря Портнягина, который уже давно ходит в перспективных. Главным приобретением «Локомотива» стал Игорь Денисов, которого на год взяли в аренду из «Динамо». Причем на очень выгодных условиях — по некоторым данным, две трети зарплаты опытнейшему 32-летнему опорному полузащитнику по-прежнему будут платить бело-голубые.
В целом же поведение клубов РФПЛ на летнем трансферном рынке можно считать весьма сдержанным. Ярчайшим примером тому стали действия чемпиона страны ЦСКА. Продав Ахмеда Мусу в «Лестер» почти за €20 млн, армейцы не купили ни одного игрока основного состава, взяв в аренду форварда Ласина Траоре из «Монако», который пока ничем себя не проявил, и динамовского полузащитника Алексея Ионова. Кадровый дефицит в ЦСКА очевиден, и на что будет способен клуб в нынешнем чемпионате, пока неясно. Примерно то же самое можно сказать и о «Ростове». Продав не только Ивана Новосельцева, но и другого ключевого защитника — ангольца Баштуша, второй российский участник группового этапа Лиги чемпионов сделал несколько спорных приобретений.
Единственным исключением в смысле относительно дорогих покупок оказался казанский «Рубин», который решился на глобальное обновление команды и приобрел сразу четырех игроков стоимостью от €5 млн и выше. Правда, никаких дивидендов из этих покупок казанцы пока не извлекли. Напомним, что под руководством нового главного тренера Хави Грасии «Рубин» после пяти матчей набрал лишь три очка и занимает в турнирной таблице 14-е место.
Если же говорить о российском футболе в целом, то отсутствие лишних денег и желание сэкономить на дорогих покупках позволили 16 клубам РФПЛ по итогам завершившегося трансферного окна второе лето подряд и в четвертый раз в XXI веке выйти в плюс. В общей сложности, по данным transfermarkt.de, было заработано €36 млн (без учета продажи Гарая). Ключевым фактором в этом смысле, разумеется, стал июньский переход в китайский «Шанхай СИПГ» Халка, за которого, напомним, «Зенит» выручил рекордную для российского футбола сумму — €55,8 млн.
Кстати, не исключено, что «Зениту» уже удалось найти своему бывшему лидеру если не равноценную, то по крайней мере адекватную и относительно недорогую замену. Речь о трансфере из «Гремиу» 26-летнего бразильского полузащитника Жулиану. За €7 млн петербуржцы получили классного исполнителя, который уже наладил взаимодействие с партнерами и отметился тремя голами в пяти матчах.
Судя по всему, чрезвычайно эффективное приобретение сделал и «Спартак». Красно-белые за €12,5 млн купили у итальянской «Сампдории» другого бразильца — Фернанду. Заслугу 24-летнего опорника в последних успехах своей новой команды, которая, напомним, после пяти туров лидирует в чемпионате России, трудно переоценить. Еще одним новичком «Спартака» стал арендованный за €500 тыс. в «Лацио» защитник Маурисиу. Учитывая дисквалификацию Андрея Ещенко и переход Сергея Паршивлюка на правах свободного агента в «Анжи» (тем же самым курсом проследовал и Павел Яковлев), не исключено, что 27-летний бразилец выйдет на поле уже в предстоящем матче шестого тура с «Локомотивом».