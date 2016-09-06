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06 сентября 07:15

Игрокам «Манчестер Юнайтед» запретили меняться с соперниками майками в целях экономии

Футболистам английского клуба «Манчестер Юнайтед» запретили меняться футболками с соперниками после матчей. Такое решение было принято боссами клуба «из соображений экономии»

Фото: social.manutd.com

Футболистам английского клуба «Манчестер Юнайтед» запретили меняться футболками с соперниками после матчей. Такое решение было принято боссами клуба «из соображений экономии».

Ведущим игрокам команды сообщили, что обмен майками после матчей не выгоден клубу.

«Нас просят не меняться футболками, чтобы сэкономить. Выглядит нелепо, учитывая, что МЮ входит в число самых дорогих команд мира», - заявил изданию The Sun один из футболистов.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» действительно является одним из самых дорогих клубов мира. Его стоимость превышает 2 миллиарда долларов.

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