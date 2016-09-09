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Кубком мира
Евгений Федяков
Коммерсантъ
09 сентября 12:09

Сборная России выиграла репетицию

Она победила чехов в выставочном матче перед Кубком мира

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ

Сборная России провела первый и единственный домашний выставочный матч перед главным хоккейным турниром 2016 года — стартующим 17 сентября в Торонто Кубком мира. Со счетом 4:3 в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта "Юбилейный" была обыграна команда Чехии. Этот матч показал, что за океаном от сборной России можно ждать хорошего результата — но только в том случае, если будут сделаны выводы из не самой убедительной игры в обороне.

Сборная России провела первый из трех своих выставочных матчей перед стартом на Кубке мира. И для поддержания уверенности в своих силах подопечным Олега Знарка едва ли можно было найти более подходящего соперника. Дело в том, что чехов при всем желании не отнесешь к числу фаворитов предстоящего турнира. В составе команды, которую готовит новый главный тренер 47-летний Йозеф Яндач, явно не хватает квалифицированных защитников, особенно созидающего плана, да и вообще там маловато настоящих звезд. Неудивительно, что отказ от выступления на Кубке мира 44-летнего Яромира Ягра, радующего своим мастерством болельщиков "Флорида Пантерс", вызвал на его родине крайнее разочарование.

Задачи, стоявшие в данном случае перед Олегом Знарком, были очевидны — по возможности добиться подходящего результата и проверить в деле игровые связи, которые отрабатывались на тренировках. Кстати, перед матчем главный тренер справедливо отметил, что на основании трех дней тренировочного сбора в Санкт-Петербурге по поводу готовности команды ни в коем случае нельзя делать какие-то серьезные выводы.

Вряд ли для них уже пришло время и сейчас, после не самой простой победы над чехами. Хотя скоростная игра, на которую будет сделана ставка в Торонто во второй половине сентября, уже просматривается. Хорошо заметны, впрочем, и проблемы в обороне, особенно когда сопернику удается быстро контратаковать. Кстати, все выставочные матчи перед Кубком мира проходят на площадках канадского размера — более узких по сравнению с европейскими. В противном случае подобные репетиции просто не имели бы смысла.

Сборная России сразу же приступила к осаде чешских ворот, однако счет открыли гости. После мощного броска от синей линии защитника Михала Кемпны шайба срикошетила от штанги в ворота Сергея Бобровского. До поры до времени гости сдерживали атаки хозяев, но на 19-й минуте Артемий Панарин кистевым броском в дальний угол наконец огорчил чешского вратаря Петра Мразека.

Во втором периоде шайба ходила от одного российского хоккеиста к другому все так же быстро, а влетала только в ворота гостей. Сначала в большинстве отличился Владимир Тарасенко, который нашел брешь над плечом Мразека, а затем — Никита Кучеров. Причем для 23-летнего форварда "Тампа-Бей Лайтнинг", к которому шайба удачно отскочила после того, как в штангу попал защитник Алексей Марченко, этот гол за сборную оказался первым.

Третья двадцатиминутка протекала уже более сумбурно и закончилась в пользу гостей. На шайбы Мартина Ганзала и Томаша Плеканеца россияне ответили лишь точным броском Евгения Дадонова. В самом конце мог забросить Павел Дацюк, спасал Бобровский, но счет не изменился — Россия победила 4:3.

Ну а что же главная звезда сборной России — ее капитан Александр Овечкин? Он на площадке был не самым заметным, но весьма неплохо взаимодействовал с партнерами по первому звену — Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым.

Остается добавить, что программа подготовки российской команды к Кубку мира продолжится в субботу в Праге, где пройдет ответный матч с чехами. А 15 сентября в Питсбурге, за три дня до своего старта в турнире, который, бесспорно, является главным хоккейным соревнованием этого года, сборная России померится силами с канадцами.

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